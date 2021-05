Passeggiata a Cerasella: alla scoperta della natura e degli animali nel Parco del Circeo

Nuova escursione organizzata dalla Pro Loco di San Felice Circeo, ormai lanciatissima nella promozione del territorio attraverso la conoscenza diretta e il racconto di guide esperte.

In programma per domenica 30 maggio è in programma una passeggiata all’interno della foresta planiziaria del Parco Nazionale del Circeo in località Cerasella. Durante il percorso oltre a scoprire la vegetazione tipicamente mediterranea si potrà ammirare la Piscina della Verdesca, un'area stagionalmente allagata che con il suo specchio d'acqua crea giochi di luce di grande fascino per poi giungere all'area faunistica di Cerasella, da dove da recinti appositi si potranno osservare daini e cinghiali nel loro ambiente naturale.

La passeggiata, essendo di facile percorrenza, è adatta anche ai bambini e avrà una durata di circa 3 ore.

L’escursione si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19, pertanto i posti sono limitati e solo su prenotazione da effettuare chiamando i numeri 0773/547770 e 329.9166914 o inviando una email all’indirizzo tour.prolocosanfelicecirceo@gmail.com .

L’appuntamento

È per domenica 30 maggio alle ore 9.30 presso Capo Olmo in via Litoranea, Sabaudia

