Passeggiata naturalistica con caccia fotografica a Fondi

Insieme per riscoprire e amare l’ambiente che ci circonda: “Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?”.

Attraverso il gioco e la scoperta vive il progetto di educazione all’ambiente dell'Associazione Atargatis; un modo diverso di conoscere e interagire con ciò che ci circonda in una prospettiva naturale del rispetto dell’ambiente in vogliamo vivere.



Una giornata all’insegna del piacere di vivere e rispettare la natura, lungo le sponde del lago. Condotti dalle guide del Parco degli Aurunci si andrà alla scoperta di questo affascinante luogo ricco di storia.

Tra i riflessi dell’acqua, nel benessere, diventa ancora più semplice rispettare la natura.

Si inizierà con una facile passeggiata e durante questo tragitto al via la “caccia” fotografica dove ognuno potrà “immortalare” l’ambiente che ci circonda. La foto più bella verrà inserita sul calendario 2024 dell’Associazione Atargatis.



LA MOLA DELLA CORTE E LA SORGENTE DELLE SETTECANNELLE

L’Area protetta ha un estensione di circa 4 ettari e si caratterizza per la presenza di un bosco igrofilo con vegetazione acquatica natante e sommersa. Il sito, pur con profonde trasformazioni, rappresenta un lembo residuo della vegetazione degli ambienti umidi in cui specie rarefatte possono trovare rifugio.

Circondata da coltivi, strade e abitazioni, l’Area protetta comprende la sorgente di “Settecannelle” composta da numerosi punti sorgivi ai piedi del Monte Passignano e il “Lago Genuardo”, un bacino di raccolta dell’acqua delimitato da mura edificate nei secoli scorsi per il contenimento e la sedimentazione delle acque.

Attraverso un canale le acque del lago arrivavano con forza ad alimentare il mulino detto “Mola della Corte”, attivo fino a qualche decennio fa. Accanto al canale che porta l’acqua al mulino sono presenti i due fossi di scolo delle acque in esubero.

La bellezza e il valore intrinseco di questo luogo lo hanno reso oggetto di lunghe controversie fin dal 1600 su chi fosse il proprietario di tutta l’area tra Principi e Signori dominanti a Fondi o la comunità fondana. Attualmente il Mulino, il “Lago Genuardo” e la sorgente “Settecannelle” appartengono alla Regione Lazio, tornando alla fruizione della collettività.



DOVE:

A Fondi presso il Monumento Naturale Mola della Corte-Settecannelle (Via Mola della Corte 34 D – Fondi)



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

– Ore 9:45 – Appuntamento presso Monumento Naturale Mola della Corte-Settecannelle

– Ore 10:00 – Inizio Passeggiata

– Ore 12:00 – Termine Passeggiata



La partecipazione alla giornata è aperta a tutti. La prenotazione obbligatoria entro il 5 ottobre 2023



L’Associazione Atargatis APS, affiliata FIE (Federazione Italiana Escursionismo), è dotata di copertura RCT e INFORTUNI sulle proprie attività.



ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:

– scarpe da ginnastica,

– pantaloni comodi,

– maglietta traspirante,

– acqua,



INFORMAZIONI E ADESIONI:

Anna Molisso, Tel. 339.3696900 (anche Whatsapp)

eMail: info@atargatis.it