Passeggiate Ecologiche lungo gli argini del Canale delle Acque Medie

A conclusione della Settimana Nazionale della Bonifica e della Irrigazione, il Comitato pro Parco Urbano delle Acque Medie con il patrocinio del Comune di Latina e del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest organizza una passeggiata lungo il Canale delle Acque Medie per conoscere il futuro Parco Urbano delle Acque Medie.

In piena città, lungo le sponde del canale ci sono luoghi sconosciuti ai più totalmente immersi nella natura che speriamo presto faranno parte di un parco attrezzato e protetto. La passeggiata è organizzata sia per conoscere questi luoghi meravigliosi che per scoprire i vari progetti che li renderanno più accoglienti e inclusivi.

Passeggiando ci si imbatterà anche in installazioni artistiche di Monica Pirone e Sergio Angeli, nelle tele di Melissa Perseo Lazzaro e in alcuni sketchers e disegnatori di taccuini da viaggio, nonché negli splendidi cavalli del centro Ippico Cristallo.

Alle passeggiate parteciperanno diversi esperti, guide ambientali che permetteranno di capire la varietà di fauna e flora lungo gli argini del canale, per comprendere appieno quale ricchezza e quanta bellezza offre il nostro territorio.

Alle ore 9.00 presso il Ponte delle Comete si terrà una breve presentazione dell’evento e del futuro parco. Alle 9.15 partiranno due escursioni, quella più breve dal ponte delle Comete al Ponte dei Bonificatori, circa 2.5 km e quella più lunga di circa 5.4 km.

Alle 10 partirà un secondo turno con una mini passeggiata per famiglie con un percorso di circa 1.5 km, durante questo turno interverrà Stefano Menin, guidata naturalistica dell’Associazione Pangea.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con diverse associazioni del territorio: Associazione il Muro, Sintagma, Associazione Cammino. La partecipazione all’evento è gratuita ma è richiesta la prenotazione da effettuare chiamando il numero 349.5839409.

L’appuntamento

È per domenica 22 maggio presso il Ponte delle Comete in via Orsa Minore a Latina.