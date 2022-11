Passeggiate Poetiche sui Monti Lepini tra Bassiano e Sermoneta

Prezzo non disponibile

Dal 19/11/2022 al 20/11/2022

Le Passeggiate Poetiche, organizzate dall’Associazione Exotique, tornano sui Monti Lepini alla scoperta degli antichi tratturi della transumanza e della via Francigena, dove ancora rimangono tantissime tracce del passato e tuttora si praticano il rito della pastorizia e dell’allevamento come si faceva una volta fino ad arrivare nei borghi antichi di Bassiano e Sermoneta.

Si partirà sabato 19 novembre dalla Fattoria Etica di Montagna Vallepepe, un luogo furori dall’ordinario dove si allevano maialini allo stato brado e si producono ottimi formaggi, secondo le antiche ricette dei pastori. Lungo il percorso alla Sorgente della Fota e del Rapiglio si attraverseranno muretti a secco, chiamati comunemente “macèra”, ancora in piedi a delimitare l’antico villaggio scomparso, pietre calcaree disposte in modo circolare a protezione del villaggio, cavalli liberi all’interno a pascolare e a gironzolare indisturbati. Nel pomeriggio invece ci si dirigerà nel centro storico di Bassiano per visitare i laboratori di artisti, artigiani e liutai che sta ripopolando il paese e ascoltare le loro storie, fino ad arrivare prima al Museo delle Scritture di Aldo Manuzio e poi l’Auditorium Comunale dove si potrà assistere al concerto di Massimo Gentile “dal forte piano al jazz”.

Chi vorrà potrà fermarsi a cena e a dormire a Bassiano presso le strutture convenzionate.

Le passeggiate poetiche proseguiranno nel corso della mattina di domenica 20 novembre camminando attraverso il bosco di Selvascura tra Bassiano e Sermoneta, calpestando percorsi antichi tra gli alberi e sulla Via Francigena del Sud fino ad arrivare al Santuario del Crocifisso e per poi proseguire fino al borgo medievale di Sermoneta. Dopo una passeggiata per i vicoli e le piazzette si arriverà alla Loggia dei Mercanti dove si potrà assistere al concerto dei Filamistrocca.

L’appuntamento

È dunque per sabato 19 e domenica 20 novembre tra Bassiano e Sermoneta. Dato che i posti sono limitati è necessaria la prenotazione da effettuare contattando i numeri 350.5670004 e 329.8424810 o inviando una email all’indirizzo info@exotique.it