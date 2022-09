Passeggiate poetiche sui Monti Lepini

Arriva l’autunno ma non per questo terminano le Passeggiate Poetiche organizzate dall’Associazione Exotique. Dalle località sul mare ci si sposta sui Monti Lepini andando a visitare tre gioielli della nostra provincia: Bassiano, Sezze e Sermoneta.

Le Passeggiate Poetiche che propone Exotique uniscono l’attenzione per la natura e la storia dei luoghi con l’espressione della creatività umana, in un connubio fortemente evocativo ed emozionante. Sabato 24 e domenica 25 settembre si andrà alla scoperta degli antichi tratturi e parte della Via Francigena del Sud passando per paesini incantevoli, percorrendo vicoli, conoscendo botteghe storiche e ammirando panorami mozzafiato sulla pianura pontina, e soffermandosi tra filari di vite, mucche al pascolo ed oliveti.

Si partirà dal centro storico di Bassiano nella giornata di sabato e incamminandosi per la valle dell’Antignana si giungerà in una piana con un panorama mozzafiato e lì si potrà assistere allo spettacolo della compagnia Matutateatro Eneide. A Sound Film, dopo lo spettacolo ci si ristorerà con i vini offerti da Marco Carpineti. La camminata proseguirà fino al centro storico di Sezze dove si potranno visitare vicoli e piazzette caratteristiche. Chi vorrà potrà fermarsi per cena e pernottare nelle strutture convenzionate.

Il cammino riprenderà domenica mattina da Sezze per raggiungere, percorrendo un pezzo della Via Francigena del Sud, Sermoneta. La visita del centro storico si concluderà al Belvedere dove si potrà assistere al concerto "S.O.S." (Segui l'Onda Sonora) di Vito Cardellicchio.

I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria, per avere maggiori informazioni ed effettuare la prenotazione è possibile scrivere all’indirizzo email info@exotique.it oppure contattare i numeri 350.5670004 e 329.8424810.

L’appuntamento

È per sabato 24 e domenica 25 settembre a partire dalle 10.00 tra Bassiano, Sezze e Sermoneta.