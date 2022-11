Passeggiate Poetiche: da Cori a Ninfa passando per l’Antica Norba

Nuovo appuntamento con le Passeggiate Poetiche organizzate dall’Associazione Culturale Exotique, un modo originale per scoprire le bellezze del nostro territorio attraverso visite guidate, cammini e passeggiate animate da musica dal vivo, letture e spettacoli teatrali.

In programma per sabato 5 e domenica 6 una visita alla scoperta del cosiddetto triangolo delle meraviglie incastonato tra i Monti Lepini: Cori, l’Antica Norba e il Giardino di Ninfa.

La passeggiata prenderà il via da Cori e percorrendo la via Francigena del Sud si arriverà a Ninfa, passando per Norma, tra vigneti a perdita d’occhio e uliveti che puntellano una ricca campagna, sulle tracce di antichi pellegrinaggi in compagnia dei Musici Viatores e il Die Fiorelle Trio, che tracceranno nuove “vie” culturali e musicali.

Sabato 5 si partirà da Cori, denominata anticamente Còra, costruita secoli prima della fondazione di Roma, ad oggi uno dei borghi più ricchi di testimonianze storiche tra i centri della provincia di Latina. Si attraverseranno i luoghi più importanti del borgo: le mura poligonali, templi romani di Ercole, Castore e Polluce, i Dioscuri per comprendere da vicino la forte attrazione esercitata da questi siti nei confronti dei numerosi scrittori e pittori del Gran Tour tra il ‘700 e l’800, che scelsero di attraversare i luoghi del Latium Vetus.

Il Cammino proseguirà fino all’abitato di Norma, percorrendo la via Francigena del Sud lungo una suggestiva mulattiera che ci condurrà nel cuore del centro storico.

La domenica 6 novembre la Passeggiata Poetica partirà dall’Antica Norba, un impianto poligonale risalente al V secolo a.C per conoscere da vicino le cosiddette mura “ciclopiche” e la loro storia. Un parco archeologico tra i più importanti dell’Italia centro meridionale, che domina la Pianura Pontina con uno strapiombo di circa 500mt a testimonianza del suo naturale destino di roccaforte.

Si riprenderà la via Francigena in direzione dei Giardini di Ninfa, dove si potrà assistere al concerto “Chiare, fresche et dolci acque” del Die Forelle Trio.

Per partecipare è consigliato un abbigliamento sportivo e possibilmente scarpe da trekking. Le attività sono tutte a numero chiuso per cui la prenotazione è obbligatoria. Si potranno ricevere maggiori informazioni chiamando i numeri 350.5670004 e 329.8424810 o inviando una email all’indirizzo info@exotique.it

PROGRAMMA 5 NOVEMBRE 2022

Cori – ore 10:00 | pranzo al sacco

Passeggiata Poetica da Cori all’Antica Norba con i Musici Viatores in un cammino di musica e parole

Una Passeggiata dai templi romani di Ercole, Castore e Polluce ai vigneti che attraversano la campagna di Cori e le sue colline lussureggianti, di un verde oro intenso ed inebriante fino a raggiungere la vicina Norma. Sulle tracce dei pastori attraverso antichi tratturi e panorami meravigliosi in compagnia dei Musici Viatores che scandiranno il Cammino con musica e parole, ripercorrendo racconti e tradizioni di un tempo non lontano con strumenti unici e rari come viella, ribeca, tamburi a cornice, pive medievale e flauti, rivalutando l’essenza di un territorio attraverso la memoria sonora di quest’ultimo.

Lunghezza percorso: 15 km

Dislivello massimo: + 400 mt (si sale)

Difficoltà: media

Fine delle attività: ore 17:00

*Disponibili alloggi in strutture convenzionate per trascorrere un week end sui Monti Lepini

Posti limitati | Prenotazione obbligatoria |

Contributo a sostegno del progetto richiesto ai partecipanti 30 € adulti/10 € bimbi fino ai 17 anni di età e include: passeggiata guidata/assicurazione/concerto/pranzo al sacco.

PROGRAMMA 6 NOVEMBRE 2022

Norma – ore 10:00 | pranzo al sacco|

Passeggiata Poetica dall’Antica Norba ai Giardini di Ninfa con il concerto “Chiare, fresche et dolci acque” a cura del Die Forelle Trio

Una Passeggiata dal Parco Archeologico dell’Antica Norba tra i resti di un’antica roccaforte teatro di lotte cruente, che domina la Pianura Pontina con uno strapiombo di 500 metri. Un luogo che toglie il fiato, che lascia spazio al solo silenzio immersi in un passato immobile che resiste al tempo, e diventa sacro, intoccabile, indistruttibile. Dal selciato millenario di Norba proseguiremo lungo la via Francigena fino ad immergerci nel Giardino di Ninfa, uno dei Monumenti Naturali più famosi al mondo, assimilabile ad un grande quadro raffigurante la naturale e gioiosa armonia della Natura. Da qui ci addentreremo nelle paludi selvagge dell’oasi naturale di Pantanello, per il tributo in musica “Chiare, fresche et dolci acque” del Die Forelle Trio.

Lunghezza percorso: 9 km

Dislivello massimo: – 400 mt (si scende)

Difficoltà: media

Fine delle attività: ore 17:00

*Disponibili alloggi in strutture convenzionate per trascorrere un week end sui Monti Lepini

Posti limitati | Prenotazione obbligatoria |

Contributo a sostegno del progetto richiesto ai partecipanti 35 € adulti/10 € bimbi fino ai 11 anni di età/15 € dai 12 anni in su e include: passeggiata guidata/ingresso e visita guidata Giardini di Ninfa/assicurazione/concerto/pranzo al sacco.