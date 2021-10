Passeggiate Poetiche tra Priverno e Fossanova

Tornano le passeggiate poetiche organizzata all’APS Exotique che stavolta si terranno nello splendido borgo di Fossanova e Priverno.

L’iniziativa, realizzata con il contributo della Regione Lazio e con i patrocini del Comune di Priverno, della Pro loco di Priverno, in collaborazione con Domitilla Verga, con il Borgo di Fossanova e con il Progetto Sete, si terrà sabato 23 e domenica 24 ottobre: due giorni tra storia, natura, letture, musica e i prodotti genuini della terra da gustare camminando, con lentezza, passo dopo passo lungo le stesse vie battute dai viaggiatori più di 1000 anni fa.

Una forma innovativa di turismo esperienziale che unisce le visite guidate a luoghi di interesse storico, artistico, archeologico e naturalistico arricchite da letture, musica, racconti e tante emozioni.

Si inizierà sabato 23 tra i vicoli di Priverno, dove la compagnia del Laboratorio Teatro CreaAttivo proporrà al pubblico quadri di vita quotidiana in dialetto privernese. La passeggiata proseguirà con la visita guidata al Museo Archeologico, a cura dei Musei di Priverno, per poi procedere alla volta del Parco Archeologico Privernum seguendo la Via Francigena fino all’arrivo al Borgo di Fossanova al tramonto.



I racconti e le letture selezionate e presentate dagli attori Andrea Zaccheo e Gianmarco Cucciolla sapranno mettere in evidenza scorci più unici che rari lungo il cammino creando atmosfere di altri tempi. La giornata si concluderà con la cena presso il Forno del Procoio, nella piazza del Borgo, proprio di fronte alla facciata dell'Abbazia laddove un tempo sorgevano i vecchi magazzini. Per chi lo desidera c’è la possibilità di trattenersi per la notte nelle pittoresche casette rosse del Borgo medievale che affacciano sull’Abbazia. Dormire nel Borgo è consigliabile per chi vuole vivere fino in fondo l’esperienza di questo fine settimana, proprio perché è dal Borgo che il programma riprende la mattina seguente.

Domenica 24, dopo la visita guidata al Borgo di Fossanova dell'Abbazia, dell'Antica Infermeria e del Caffè dei Guitti, si proseguirà per la Valle dell'Amaseno tra le vigne recuperate con passione dal Progetto Sete, dove andare a consumare un pranzo a base di padellino di Pupillo farcito con i prodotti genuini della campagna di Priverno, e assaggiare i vini naturali prodotti da queste terre. La conclusione, prima del tramonto, è affidata alla musica del Duo Onirico Sonoro, con i filari della vigna a fare da fondale al concerto a cielo aperto.

Le passeggiate poetiche si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19. Dato che i posti sono limitati è obbligatoria la prenotazione, per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 329.8424810 o inviare una email all’indirizzo info@exotique.it .

Il programma dell’iniziativa

Sabato 23 ottobre

ore 9:30 Passeggiata Poetica nei vicoli e piazze del centro storico di Priverno in compagnia del Laboratorio Teatro CreaAttivo; visita al Museo Archeologico e al Parco Archeologico Privernum a cura dei Musei di Priverno

Pranzo al sacco

ore 14:00 Passeggiata Poetica dal Parco Archeologico di Priverno al Borgo di Fossanova lungo la via Francigena, in compagnia degli attori Andrea Zaccheo e Gianmarco Cucciolla.

ore 20:00 Cena al Forno del Procoio al Borgo di Fossanova.



Domenica 24 ottobre

ore 10:00 Visita all'Abbazia di Fossanova e all'antica Infermeria.

ore 12:00 Passeggiata Poetica nei vigneti del Progetto Sete nella Valle dell'Amaseno con degustazione enogastronomica e concerto finale in vigna con il Duo Onirico Sonoro