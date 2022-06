Passeggiate poetiche nell’Oasi Naturalistica del Lago di Paola

Nuovo appuntamento con le Passeggiate Poetiche organizzate dall’Associazione Exotique che propongono momenti di cultura e divertimento a contatto con la natura.

In programma per sabato 18 giugno una passeggiata nel cuore del Promontorio dei Circeo, lungo due dei sentieri più belli del Parco Nazionale del Circeo: partendo dal Sentiero del Brecciaro e degli Uliveti si raggiungerà l’Oasi Naturalistica Lago di Paola.

Arrivati sul lago di Paola si salirà sulle canoe per pagaiare in un suggestivo dedalo di canali risalenti al tempo dei Romani quando questi luoghi erano il fulcro di frementi attività commerciali connesse all’antico Porto Romano e alla Villa di Domiziano.

Immersi nella macchia mediterranea al tramonto si potrà assistere al concerto di Francesco Mascio (chitarra classica ed elettrica) e Giovanni Imparato (percussioni e voce). Un nuovo progetto artistico che prende vita dall’incontro di due musicisti poliedrici e soprattutto versatili la cui ricerca musicale si fonde con l’emozione scaturita da un approccio stilistico basato principalmente sul concept dell’improvvisazione radicale. Una “musica istantanea” vissuta e consumata nel qui e ora, in cui jazz, word music, ethno-fusion e tradizione popolare convivono armonicamente confluendo in una visione originale e libera da qualunque forma di pregiudizio stilistico.

I posti sono limitati per cui bisogna prenotare contattando il numero 329.8424810 o inviando una email all’indirizzo info@exotique.

Nel contributo di partecipazione, di € 45 per gli adulti e € 15 per i ragazzi fino a 17 anni, è compresa: assicurazione, passeggiata guidata, noleggio canoa, ingresso all’Oasi Naturalistica Lago di Paola, concerto e navetta per il ritorno al punto di partenza.

Per chi volesse solo accedere all’Oasi Naturalistica Lago di Paola e assistere al concerto il costo sarà di € 30 per gli adulti e € 10 per i ragazzi.

L’appuntamento

È per sabato 18 giugno alle ore 17.00 in piazzale San Francesco a San Felice Circeo.