Passeggiata Poetica alle Piscine della Verdesca nel Parco Nazionale del Circeo

Questo autunno dal clima dolce permette ancora di godere delle bellezze del nostro territorio con piacevoli passeggiate, escursioni e visite guidate. Proseguono dunque anche le iniziative organizzate dall’Associazione Exotique che coniugano la scoperta o riscoperta dei luoghi più suggestivi della provincia pontina con l’arte, lo spettacolo e la cultura.

In programma per domenica 13 novembre la Passeggiata Poetica alle Piscine della Verdesca all’interno del Parco Nazionale del Circeo. Con questa iniziativa si conclude il viaggio alla scoperta dei cinque ambienti della riserva naturale di Sabaudia, la Duna, la Foresta, il Promontorio, le Zone Umide, l'Isola di Zannone, iniziato questa estate.

Una riscoperta di tesori naturalistici così vicini a noi e sconosciuti ai più, esaltati dalle arti performative come il teatro, la poesia e in questa occasione la musica. Infatti il pianista e compositore italo-turco originario di Latina Francesco Taskayali si esibirà al pianoforte a coda posto in un angolo della suggestiva Piscina della Verdesca, una palude tra gli alberi della Selva di Circe. Una degna conclusione della passeggiata che permetterà di conoscere meglio un ambiente un tempo descritto come "mortifero" che nasconde invece un armonioso gioco di organismi viventi, animali e vegetali, quanto mai vitale che entrerà in dialogo con Francesco Taskayali e i tasti del suo pianoforte.

Questa passeggiata poetica è organizzata con il contributo della Regione Lazio, con il patrocinio della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina e della Camera di Commercio di Frosinone – Latina e del Patrocinio del Parco Nazionale del Circeo e del Comune di Sabaudia.

Dato che i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando i numeri 350.5670004 e 329.8424810 o inviando una email all’indirizzo info@exotique.it

L'appuntamento

È per domenica 13 novembre a partire dalle ore 10.00, la passeggiata, che non prevede particolari difficoltà, si svolgerà in pianura, l'evento si concluderà intorno alle ore 15.00.

Il programma

Sabaudia – ore 10:00 | pranzo al sacco|

Passeggiata Poetica alla Piscina della Verdesca con il concerto

“Un pianoforte in palude” di Francesco Taskayali