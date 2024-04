Passeggiate Poetiche a Ponza: riscoprire l’isola in bassa stagione

Dopo il grande successo di ben due edizione de “Le Veleggiate Poetiche a Ponza” l’Associazione Exotique, in collaborazione con il Centro Studi e Documentazione Isole Ponziane-APS e con il patrocinio del Comune, organizza “Le passeggiate poetiche a Ponza” per vivere il territorio nella sua dimensione più autentica, quando ancora non è invaso da turisti provenienti da tutta Italia e non solo, e sentire i ponzesi raccontare affascinanti storie legate all’isola.

Da venerdì 19 a domenica 21 aprile si potrà passare un fine settimana tra i sentieri dell’isola godendo di panorami mozzafiato, profumi incredibili, ascoltando storie che raccontano l’isola e le sue antiche tradizioni secolari. Un modo originale per conoscere gli aspetti storico-culturali e naturalistici di Ponza.

La partecipazione è riservata a un numero limitato di persone ed è obbligatoria la prenotazione, si può scegliere se partecipare a una sola o più giornate di passeggiate, pernottando in alberghi convenzionati. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 329.8424810 o l’indirizzo email info@exotique.it.

Il programma dei tre giorni

Venerdì 19 aprile

ore 12:00 | Passeggiata Poetica dal Porto a Punta Fieno

“Le Isole e la Poesia” incontro con lo scrittore Antonio De Luca

ore 17:00 | Passeggiata Poetica al tramonto dal Porto a Punta Fieno

ore 20:00 | Cena in uno dei ristoranti ponzesi selezionati per i partecipanti

Una passeggiata tra i vigneti del Fieno fino alla casa del poeta Antonio De Luca tra un calice di Biancolella e versi bagnati dal mare.

Il percorso partirà dal porto per poi salire piano piano e ammirare una splendida vista sul mare e su Palmarola. Da questo punto di osservazione privilegiato, si inizia a scendere accompagnati dalle mattonelle dipinte a mano da Antonio De Luca, che indicano la via fino alla casa dello scrittore. Circondata da filari di vite e animata da opere, pensieri scritti sui muri, oggetti, memorie e colori vivi, è un luogo del cuore che trasuda vita da ogni angolo. È in questo contesto rigenerante per l’anima, che Antonio racconterà de “Le Isole e la Poesia”, attraverso le opere dei suo autori più cari ispirati dal mare, assaporando con gusto il vino di Ponza.

Lunghezza: 8 km

Difficoltà: media

Dislivello positivo: 150 mt

Fine delle attività: 18:00

Pranzo: al sacco

Sabato 20 aprile

ore 10:00 | Passeggiata Poetica da Santa Maria a Punta Incenso con Vittorio Continelli in “Il Mediterraneo dei poeti”

ore 20:00 | Cena in uno dei ristoranti ponzesi selezionati per i partecipanti

Un lungo Cammino attraverso l’isola di Ponza, le vigne, le campagne scandito dalle storie di poeti ispirati dal mare.

La giornata del sabato è stata pensata come un immersione totale nella biodiversità dell’isola, non solo dal punto di vista naturalistico ma ancor più umano.

Un susseguirsi di sentieri e di storie raccontate da uomini e donne legati a Ponza dalla nascita o da pochi anni, ma forti di un sentimento puro e ricco di significati, che condurranno i partecipanti lungo tutta la dorsale che da Santa Maria porta fino a Punta Incenso. Tutto questo lungo cammino sarà accompagnato e arricchito dallo spettacolo itinerante “Il Mediterraneo dei Poeti” di Vittorio Continelli, attore pugliese che ci condurrà in un viaggio nel viaggio ispirato al Mare Nostrum.

Lunghezza: 12 km con navetta dedicata per il ritorno

Difficoltà: media

Dislivello positivo: 100 mt

Fine delle attività: 18:00

Pranzo: a base di prodotti tipici locali

Domenica 21 aprile

ore 10:00 | Passeggiata Poetica al Monte Core e visita all’Esposizione Etnografica Ponzese al Frontone

Una passeggiata dal Monte Core alla Spiaggia del Frontone accompagnati da memorie e ricordi di una Ponza autentica che resiste alla prova del tempo.

Sulla collina di Frontone nel 2000 nasce il museo etnografico ponzese.

In questo luogo sereno e pacifico, si passeggia tra le caprette e le galline fino ad arrivare nell’antica grotta che ospita il Museo.

Lunghezza: 7 km

Difficoltà: media

Dislivello positivo: 100 mt

Fine delle attività: 15:00

Pranzo: al sacco