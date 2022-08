Passeggiate Poetiche nel Parco Nazionale del Circeo: un agosto ricco di appuntamenti

Tanti e appassionanti gli appuntamenti per il mese di agosto nell’ambito delle Passeggiate Poetiche, la rassegna itinerante ideata dall’Aps Exotique con il contributo della Regione Lazio che prosegue la sua opera di riscoperta e valorizzazione dei territori affidandosi ancora una volta alla musica e alle arti performative, confermandosi come nuova opportunità di rinascita culturale.

I tre appuntamenti con le Passeggiate Poetiche al chiaro di luna saranno il preludio al più ampio programma di agosto che porterà i visitatori nel cuore del Parco Nazionale del Circeo tra San Felice e Sabaudia alla scoperta dei diversi ambienti come il Promontorio, le Zone Umide e i Laghi Costieri, la Duna, la Foresta offrendo l’occasione di riscoprire vecchi e nuovi cammini ancora poco battuti e un cast artistico di altissimo livello.

Colonne potanti di queste imperdibili Passeggiate Poetiche agostane saranno le infaticabili guide esperte, veri e propri pilastri della manifestazione, e alcuni degli artisti tra i più affezionati alla rassegna come Gianmarco Cucciolla e Fede Torre (10 agosto), Stefano Malatesta e Badara Seck (11 agosto), Massimo Gentile e Vittorio Continelli (25 agosto) e l'ormai immancabile concerto di piano solo di Alessandra Celletti nel mezzo della Selva di Circe (20 agosto). Come anche ci sarà spazio per scoprire nuovi e importanti ospiti: per la prima volta il suggestivo concerto degli Interiors di Valerio Corzani ed Erica Scherl (12 agosto, accompagnati per l’occasione da Gaetano Alfonsi) e la prima volta degli Enten Hitti di Pierangelo Pandiscia e Gino Ape (26 agosto, insieme a Gianpaolo Verga, Jos Olivini e Carmen D’Onofrio), il cui primo lavoro discografico è stato prodotto da Massimo Zamboni e Giovanni Lindo Ferretti con il marchio del Consorzio Produttori Indipendenti ben 25 anni fa. Ci sarà poi un graditissimo e importante ritorno, quello del dj e produttore di fama internazionale Donato Dozzy (24 agosto), tra i protagonisti della scena musicale elettronica che più hanno contribuito all’evoluzione di questo suono negli ultimi 20 anni; da sempre legato al Circeo e a Exotique, potremmo adesso vederlo all’opera in una nuova veste rispetto alle sue precedenti partecipazioni che risalgono agli albori della rassegna.

Il programma della rassegna

Mercoledì 10 agosto 2022 ore 21 - San Felice Circeo

PASSEGGIATA POETICA AL CHIARO DI LUNA AL FARO DI CAPO CIRCEO

"MULTIPLO DI TRE"

CON FEDE TORRE – voce narrante

E GIANMARCO CUCCIOLA – voce recitante

Giovedì 11 agosto 2022 ore 18 - San Felice Circeo

PASSEGGIATA POETICA AL CHIARO DI LUNA DAL PERETTO A TORRE PAOLA

CONCERTO IN SPIAGGIA

CON STEFANO MALATESTA – chitarra e voce

E BADARA SECK - voce

Venerdì 12 agosto 2022 ore 19 - San Felice Circeo

PASSEGGIATA POETICA AL CHIARO DI LUNA AL FORTINO NAPOLEONICO

INTERIORS IN CONCERTO

VALERIO CORZANI - basso, basso tinozza, laptop, i-phone

ERICA SCHERL - violino, looper, effetti

GAETANO ALFONSI - batteria

Sabato 20 agosto 2022 ore 18 - Sabaudia

PASSEGGIATA POETICA NELLA SELVA DI CIRCE

ALESSANDRA CELLETTI IN CONCERTO

"SACAJAWEA"

Piano solo

Martedì 23 agosto 2022 ore 17:30 - San Felice Circeo

PASSEGGIATA POETICA ALLA GROTTA DELLE CAPRE

"LA GROTTA E L'ORIGINE DELL'ARTE FIGURATIVA"

INSTALLAZIONE A CURA DI GIANMARIA DE LUCA

Mercoledì 24 agosto ore 21 - Sabaudia

PASSEGGIATA POETICA NOTTURNA SULLA DUNA LITORANEA DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

"VISIONI SONORE DALLA VIA LATTEA"

DONATO DOZZY - sintetizzatori



Giovedì 25 agosto 2022 ore 18 - San Felice Circeo

PASSEGGIATA POETICA ALLA VILLA DEI QUATTRO VENTI

"DISCORSO SUL MITO"

DI E CON VITTORIO CONTINELLI

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DI MASSIMO GENTILE

Venerdì 26 agosto 2022 ore 19 - Sabaudia

PASSEGGIATA POETICA NOTTURNA DEI QUATTRO LAGHI

"LA NOTTE DEI SOGNI"

ENTEN HITTI IN CONCERTO

DALLE ORE 24 FINO ALL’ALBA

PIERANGELO PANDISCIA - liuto, tamburi sciamanici, salterio

GINO APE - oboe, flauti, electronics

GIANPAOLO VERGA – violino

JOS OLIVINI - piano, cetra, gong, arpa

CARMEN D’ONOFRIO - voce

Sabato 27 agosto 2022 ore 21 - San Felice Circeo

PASSEGGIATA POETICA NOTTURNA A TORRE PAOLA

"DI-RUPO PERFORMANCE"

SUGGESTIONI E VISIONI DAL PROMETEO DI ESCHILO

A CURA DEL TEATRO KO

NATASHA MAZZARELLA – performer

ANTONELLA CARPINO – performer

ROBERTA TAFURI – performer

IVANO SALIPANTE - performer

GIANNI TUDINO – sonorizzazione e regia