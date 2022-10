La Passeggiate Poetiche tra le mulattiere che uniscono Sonnino a Monte San Biagio

Torna un altro appuntamento con la rassegna Le Passeggiate Poetiche organizzata dall’Associazione Exotique, per conoscere il nostro territorio affiancando alle sue bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche musica, poesia, teatro e arte.

La passeggiata di sabato 8 ottobre condurrà i partecipanti sui Monti Ausoni, lungo l’antica via di tratturi della transumanza che da Sonnino porta a Monte San Biagio, guidati nell’occasione dalla performance “Le terre di Fontamara” di Sinestesia Teatro, con la regia di Gianluca Bondi.

Si partirà alle ore 9.00 da Sonnino e attraversando paesaggi incontaminati che hanno per sfondo il Mar Tirreno che si confonde con il cielo, si ripercorrerà la storia recente. Da dove si ammira tutto l’agro pontino il Circeo, i Monti Lepini e i Monti Ernici, fino alle più lontane vette del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, si ripercorre la via della transumanza che un tempo collegava Sonnino a Monte San Biagio.

Nel primo pomeriggio, all’arrivo in località Vetica, con gli alberi da frutta e gli spettacolari massi di roccia calcarea detti "i massi delle fate" a fare da palcoscenico naturale, Sinestesia Teatro, con la regia di Gianluca Bondi, porta in scena "Le Terre di Fontamara", performance liberamente tratta da Fontamara, il popolare romanzo di Ignazio Silone. In uno scenario molto simile a quello dell'ambientazione originaria della Valle del Fucino in Abruzzo, si ripercorre quella storia di illusioni e promesse tradite legate ad un mondo arcaico privo di prospettive e che però va a toccare un tema importante e profondamente attuale: l'estromissione del cittadino dalla partecipazione alle decisioni che lo riguardano.

Dopo lo spettacolo, con un servizio navetta dedicato, i partecipanti raggiungono infine l'Antico Borgo di Monte San Biagio per chiudere la giornata con una festa insieme al Gruppo Folk locale e alla degustazione del prodotto simbolo per eccellenza della cittadina: la zazzicchia (salsiccia) di Monte San Biagio, celebrando quel bisogno oggi più forte che mai di ritrovarsi Comunità.

Per chi vorrà potrà fermarsi per cenare e alloggiare nelle strutture convenzionate.

L’appuntamento

È dunque per sabato 8 ottobre a partire dalle ore 9.00 a Sonnino, per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 3350.5670004 e 329.8424810 o inviare una email all’indirizzo info@exotique.it