Passione di Cristo ad Aprilia: tutto pronto per la 7° edizione

Torna dopo due anni di fermo a causa della pandemia la “Passione Vivente di Gesù Cristo” e lo fa con alcune novità.

Tra queste il cambio di location: la rievocazione infatti non si terrà più per le vie del centro ma presso il Palco Falcone e Borsellino in via dei Mille. Domenica 10 aprile, oltre 150 tra attori e figuranti si produrranno in una performance artistica e religiosa al tempo stesso. Nella cornice del parco, saranno ripercorse le stazioni della Passione di Cristo: dall'Ingresso di Gerusalemme fino alla Resurrezione toccando i punti più salienti e suggestivi del sacro racconto come l'ultima Cena, l'Arresto di Gesù, il processo davanti al Sinedrio, il processo davanti Ponzio Pilato, la Via Crucis, la Crocifissione, il Sepolcro e la Resurrezione, attori e rievocatori daranno vita alle scene evangeliche, arricchite di luci e novità scenografiche.

La rappresentazione inizierà alle ore 18 con un corteo di tutti i partecipanti che si snoderà da piazza Roma e attraverserà corso Giovanni XXIII, via dei Mille fino all'ingresso al Parco Falcone e Borsellino.

Particolarmente attenta quest’anno la cura dei particolari: dai costumi alla recitazione. L’evento religioso diventa così di alto valore culturale e potrà essere vissuto da ciascun cittadino secondo la propria sensibilità: nel raccoglimento della preghiera come nella partecipazione di una rievocazione storica.

