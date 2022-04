Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo a Cisterna

Torna anche a Cisterna, dopo lo stop degli ultimi due anni, la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, una manifestazione con tradizione ormai ventennale che unisce il sentimento religioso con la cura attenta della ricostruzione storica e artistica dei vari quadri della Via Crucis.

Venerdì Santo, ovvero il 15 aprile, a partire dalle 20.30 per le vie della città si terrà l’annuale Processione del Cristo Morto, guidata dalla Parrocchia Santa Maria Assunta in cielo alla quale si affianca la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, giunta alla sua 11° edizione.

La rappresentazione, a cura dell’Associazione Totus Tuus, sotto la Direzione Artistica di Monica Scalese e con il Patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, quest’anno, verrà organizzata con grande attenzione al rispetto delle normative anti-Covid-19

Un grande lavoro di squadra che si realizza grazie al solerte impegno dei volontari che hanno allestito le scene, realizzato i costumi, reperito fondi e che reciteranno o faranno da comparse durante la rappresentazione.

Il corteo partirà alle ore 20:30 da Piazza XIX Marzo, procederà su Corso della Repubblica, poi proseguirà lungo Via Quattro Giornate di Napoli, per continuare lungo Piazza Caduti in Guerra, Via Leonardo da Vinci, Piazza Michelangelo, Via Po, Via G. D'Arezzo, Piazza Mascagni, Via Verdi, Corso della Repubblica e tornerà su Piazza XIX Marzo per la benedizione finale davanti lo storico Palazzo Caetani.

Agli spettatori è richiesto il rispetto del distanziamento di almeno un metro e l'utilizzo della mascherina Ffp2 ove non possibile mantenere tale distanza, in caso di assembramento.

Dato che il centro cittadino sarà coinvolto nella manifestazione, il traffico è stato regolato con chiusure delle strade e deviazioni di percorso.