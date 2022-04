Tutto pronto per la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze

Anche la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze torna dopo due anni di stop forzato. Un evento molto sentito che attrae pubblico anche dall’estero organizzato dall’Associazione della Passione di Cristo e dal Comune di Sezze, in collaborazione con la Regione Lazio e con l’alto patrocinio del Senato della Repubblica.

In questi due anni in cui gli eventi dal vivo erano preclusi al pubblico per via della pandemia abbiamo potuto vedere in televisione filmati e documentari dedicati a una delle rievocazioni della Via Crucis tra le più accurate e più spettacolari che finalmente torna in presenza.

Per ottemperare alle disposizioni anti COVID-19 attualmente vigenti sono stati rivisti alcuni quadri del Vecchio e Nuovo Testamento in modo da far sfilare meno attori contemporaneamente e riuscire a mantenere le distanze di sicurezza sia durante la rappresentazione che nelle prove e nella fase di preparazione e vestizione di attori e figuranti.

Un lavoro di revisione svolto dal regista Piero Formicuccia, che non sminuirà la spettacolarità delle scene, né il pathos che da sempre caratterizza la Passione di Cristo di Sezze.

Come sempre accanto a volontari e figuranti parteciperanno anche diversi attori professionisti, alcuni anche molto famosi come Franco Oppini ed Edoardo Siravo, nel ruolo di Pilato in due diverse scene, Roberto Fazioli, nella parte di Cristo con la Samaritana, Fabrizio Bordignon, che impersonerà il profeta Ezechiele, e Mino Sferra nella parte di Abramo.

Ovviamente le raccomandazioni per il pubblico presente sono sempre quelle di non creare assembramenti, di indossare le mascherine Ffp2 e mantenere le buone norme osservate in questi due anni. Per tutti coloro che non se la sentono di presenziare, sarà comunque possibile seguire in diretta l’evento che sarà trasmesso su varie emittenti televisive locali, nazionali e satellitari.

L’appuntamento

È quindi per il Venerdì Santo, ovvero il 15 aprile a partire dalle ore 20.30 nel centro storico di Sezze.