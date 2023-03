Ad Aprilia la Passione Vivente di Gesù Cristo

Torna ad Aprilia per la sua IX edizione la Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, la rievocazione in costume di alcuni passi del Vangelo che raccontano gli eventi che hanno portato alla morte e resurrezione di Gesù Cristo.

In occasione della domenica delle Palme, ovvero il 2 aprile, nel parco Falcone Borsellino di Aprilia ben 150 tra attori e figuranti faranno rivivere le stazioni della Via Crucis: dall’ingresso in Gerusalemme, Ultima Cena, Arresto di Gesù nel Getsemani, Processo nel Sinedrio, Impiccagione di Giuda, Processo Pilato, Erode, Via Crucis, Crocifissione e terminano con la Resurrezione.

Tutta la popolazione di Aprilia e non solo, i volontari dell’Associazione Passione Vivente Aprilia coadiuvati dai membri dell’Associazione Legio Hispana di Tivoli sarà coinvolta nella manifestazione che gode del patrocinio e contributo del Comune di Aprilia, il patrocinio non oneroso della Regione Lazio e della Pro loco di Aprilia.

Tante novità in questa edizione a partire dai costumi e scenografie del tutto rinnovati, una location all’aperto che permetterà al grande pubblico di assistere agevolmente ai vari momenti della rievocazione e l’installazione di alcuni banchi didattici all’interno del parco Falcone Borsellino a cura della Legio Hispana che nella mattinata del 2 aprile permetteranno a grandi e piccini di conoscere usi e costumi dell’epoca e la possibilità di poter usufruire di lezioni di gladiatura per bambini e ragazzi che volessero cimentarsi in questa attività.

L’appuntamento

È dunque per domenica 2 aprile la mattina con i banchi didattici e nel pomeriggio a partire dalle 18.30 presso il Parco Falcone Borsellino ad Aprilia.