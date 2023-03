Passione di Cristo di Maenza: la rievocazione della domenica delle Palme e del Venerdì Santo

Dopo anni di stop dovuti alla pandemia torna finalmente anche la Passione di Cristo di Maenza, una tra le maggiori rievocazioni della Via Crucis non solo a livello nazionale.

Nata nel 1969 per volontà di Padre Roberto Fastella sin dagli inizi ha coinvolto attivamente la comunità crescendo di edizione in edizione diventando una rappresentazione con costumi d’epoca e scenografie molto curate, un vero e proprio spettacolo teatrale, senza mai perdere l’afflato spirituale che contraddistingue la processione del Venerdì Santo.

A oggi oltre 400 figuranti di ogni età prendono parte alla manifestazione dando vita, coadiuvati da musiche, luci e attrezzature sceniche, alle varie stazioni della Via Crucis in una ricostruzione fedele dei fatti narrati nel Vangelo a partire dall’arrivo di Gesù Cristo a Gerusalemme, nel giorno della domenica delle Palme.

Anche quest’anno l’Associazione Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo ha predisposto in ogni suo dettaglio la rappresentazione che avrà un’anteprima proprio domenica 2 aprile, domenica delle palme, con la rievocazione dell’arrivo a Gerusalemme che si svolgerà a partire dalle 17.30 per le vie del centro storico.

Venerdì Santo, ovvero il 7 aprile, si terrà invece la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, raccontando le varia stazioni della Via Crucis, dal Cenacolo alla Crocifissione.

L’appuntamento

È dunque nel centro storico di Maenza domenica 2 aprile alle 17.30 e venerdì 7 alle 21.00.