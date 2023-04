Pasqua 2023: la Passione di Cristo di Sezze

Un appuntamento che lega ricostruzione storica, celebrazione religiosa con lo spettacolo e la sentita partecipazione di tutta la cittadinanza: la Passione di Cristo di Sezze, che quest’anno torna per le vie del centro storico del comune lepino per una versione ancora più suggestiva in quanto celebra i 90 anni dell’Associazione che la cura fin nei più piccoli dettagli da quasi un secolo.

In programma per venerdì 7 aprile, il Venerdì Santo, una rievocazione che richiama i costumi e i quadri realizzati durante le prime edizioni composta da 38 scene che vedranno partecipi centinaia di attori e figuranti.

Una tradizione ormai radicata, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo per l’altissimo valore artistico oltre che religioso. Come è ormai consuetudine degli ultimi anni, la regia e la direzione artistica della Sacra Rappresentazione della Passione di Gesù Cristo di Sezze saranno affidate a Piero Formicuccia.

Dunque torneranno per le vie del centro storico le stazioni della Via Crucis, quadri viventi che permetteranno al pubblico di tornare indietro nel tempo e vedere con i propri occhi uno dei momenti cardine della religione cattolica, ovvero il cammino verso la crocifissione e la morte di Gesù Cristo.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 7 aprile alle 20.30 a Sezze. La Sacra Rappresentazione avrà inizio in piazza San Pietro e si concluderà in via San Carlo (Quattro Cantoni).

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpassionedisezze%2Fposts%2Fpfbid02ZzAEuGePP14w3nACHuE6SP8BCh893qm3F9twE6P26WEqqN3Us4PkFR6xP2Y1PV9kl&show_text=true&width=500" width="500" height="615" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>