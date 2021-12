Il documentario sulla Passione di Cristo in tv per le feste natalizie

Orario non disponibile

Anche l’Associazione della Passione di Cristo vuole augurare un buon Natale a tutti, alla luce del fatto che sono ben due anni che a causa della pandemia la Sacra Rappresentazione della passione di Cristo viene rimandata.

In occasione delle festività natalizie l’associazione, nell’intento di far cosa gradita alla cittadinanza, ha autorizzato la messa in onda del film documentario realizzato nei mesi scorsi e trasmesso durante la settimana santa.

Il docufilm dal titolo: “Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze. Valorizzazione di un patrimonio culturale della Regione Lazio”, è una produzione originale dell’Associazione della Passione di Cristo, in collaborazione con la Regione e il Comune di Sezze e propone un percorso storico e artistico, che oltre a mostrare il lavoro dietro ai vari quadri della Passione di Sezze mostra i luoghi più suggestivi della città: dal centro storico al Teatro Sacro Italiano.

Il documentario sarà trasmesso su varie emittenti nei giorni delle feste: venerdì 24 dicembre, ore 21,50, su Lazio TV, canale 12 del digitale terrestre, sabato 25 dicembre, alle ore 17,30 su Gold TV, canale 17 del digitale terrestre; domenica 26 dicembre, ore 19,30, su Odeon, canale 177 del digitale terrestre.