Passione Vivente di Cristo città di Aprilia: un video per ricordare le precedenti edizioni

Anche la città di Aprilia da qualche anno a questa parte celebra la Pasqua con una serie di attività che culminano con la rappresentazione della Passione Vivente di Gesù.

Una rappresentazione di alcuni quadri della Via Crucis riccamente curata nei costumi, nelle scenografie, nel corteo di figuranti organizzata dalla Pro Loco di Aprilia, con la collaborazione dell’Associazione Passione di Cristo. In pochissimi anni questa sacra rappresentazione è entrata nel circuito Europassione per l’Italia al quale aderiscono manifestazioni di grande prestigio, come le più celebri Passioni di Sezze e Maenza.

Sebbene di tradizione più recente la Passione di Cristo di Aprilia è una vera e propria performance artistica e religiosa al tempo stesso che ha raccolto sempre più consensi.

A seguito delle prescrizioni contro la diffusione del COVID-19, come accaduto per l’anno scorso, anche nel 2021 non la manifestazione non si terrà, ma l’Associazione Passione Vivente Gesù Città di Aprilia ha realizzato un video che ricorda i momenti più toccanti della sacra rappresentazione con l’augurio di poter tornare presto a vivere queste esperienze dal vivo.