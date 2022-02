Pasticceri in scena al Teatro Gigi Proietti di Priverno

All'interno della stagione dedicata alla drammaturgia contemporanea curata dal Comune di Priverno, dall’ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio e da Matutateatro, arriva al Teatro Gigi Proietti di Priverno il divertente spettacolo “PASTICCERI. Io e mio fratello Roberto”.

Sul palco del teatro Proietti, venerdì 4 febbraio alle ore 21.00 Roberto Abbiati e Leonardo Capuano nei panni di due gemelli pasticceri innamorati entrambi della stessa donna. Dei novelli Cyrano e Cristiano, non alle prese con duelli e nobiltà, ma in mezzo a torte, dolci e creme sopraffine. Uno spigliato, bello e aitante, l’altro balbuziente, poetico e molto timido. Tra poesia e concretezza, tra versi, conturbanti similitudini e bignè, biscotti e pandispagna le loro notti nel laboratorio di pasticceria si susseguono scandite dagli incontri con l’amata.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 4 febbraio alle ore 21.00 presso il Teatro Gigi Proietti di Priverno. Per info e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 328 6115020 e 329 1099630. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19.

Per tutti coloro che vogliono andare a teatro ma non sanno a chi affidare i propri bimbi, la Biblioteca di Priverno offre il servizio "Genitori a teatro...e io? In Biblioteca!" una serata di letture e intrattenimento per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni per tutta la durata dello spettacolo. È obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando i numeri 0773 912209 e 328 6115020 (green pass obbligatorio sopra i 12 anni).