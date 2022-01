Alla Benacquista Assicurazioni arriva la personale di Patrizio Marafini

Dopo il successo dello scorso anno, torna il progetto Benacquista Art Collection nato dalla collaborazione tra Massimiliano e Sabrina Benacquista con Fabio D'Achille e il suo MAD come reazione artistica e resiliente alla bufera che il COVID-19 ha portato nelle nostre vite.Primo passo è stato il calendario artistico che è diventato poi indice della serie di mostre che la sede degli uffici in via del Lido ospita di mese in mese.

Grandi nomi della “Scuola Pontina” e non solo sfileranno mese dopo mese, si parte a gennaio con il maestro Patrizio Marafini. Pittore, incisore e scenografo, che fa della fusione tra le arti il liet motiv del suo percorso artistico, in particolare Marafini subisce le suggestioni del linguaggio poetico con il quale intreccia dialoghi immaginari.

L’esposizione, presso gli uffici della Benacquista Assicurazioni a cura di Fabio D'Achille, propone alcune opere più recenti di Marafini, frutto di sperimentazioni che le fa distinguere per stile e tecnica, dai primi lavori dedicati al poeta franco-svizzero Jaccottet e caratterizzati da suggestivi effetti di luminescenze pittoriche. Ad arricchire l'esposizione ci sarà inoltre la raccolta di incisioni “Ninfa, dignus Amore locus”: stampe calcografiche in cui si rintraccia il tentativo dell'autore di evocare le terre incognite dello spirito e dell'immaginazione.

La mostra è visitabile nei giorni e negli orari di apertura degli uffici di Via del Lido per tutto il mese di gennaio.

Gli appuntamenti dei prossimi mesi

Dopo Patrizio Marafini a gennaio, esporranno: febbraio Roberta Modena, marzo Alessandra Chicarella, aprile Antonio Farina, maggio Dino Catalano, giugno Marianna Galati, luglio Alberto Manzetti, agosto Gino Di Prospero, settembre AnnaLaura Patané, ottobre Daisy Triolo, novembre Luca Ferullo, dicembre Marcello Trabucco.

