Dopo l’annullamento per due anni di seguito dovuto alla pandemia, torna il Pellegrinaggio notturno alla Casa del Martirio di Santa Maria Goretti, giunto alla sua XXVIII edizione, che si tiene in occasione delle celebrazioni della Santa patrona dell’Agro Pontino.

Sebbene la santa venga festeggiata il 6 luglio, il pellegrinaggio si terrà nella notte tra il 25 e il 26 giugno. Si partirà alle ore 23.00 con appuntamento alle ore 22.45, dalla chiesa di San Matteo, in via Nascosa 1975 a Latina. Da qui il pellegrinaggio si snoderà per via Nascosa per raggiungere le tappe intermedie del cammino: Borgo Santa Maria; Borgo Bainsizza e Borgo Montello, con arrivo poi alle Ferriere, presso la Casa del martirio di santa Maria Goretti.

All’arrivo, che è previsto per le ore 6, il Vescovo Mariano Crociata terrà la Santa Messa nello spiazzo antistante la casa del Martirio.

Durante il pellegrinaggio si rifletterà sull’attualità della figura di Maria Goretti e sul cammino sempre più complesso che si prospetta davanti all’Uomo in questo periodo difficile.

