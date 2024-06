Pellegrinaggio Notturno alla casa del martirio di Santa Maria Goretti

Indirizzo non disponibile

In occasione delle celebrazioni in onore di Santa Maria Goretti patrona di Latina e dell’Agro Pontino, torna per la usa XXX edizione il Pellegrinaggio notturno a piedi alla Casa del martirio della santa, a Le Ferriere.

Sabato 29 giugno alle ore 23 si partirà alle ore 23, con appuntamento alle ore 22.45, dalla chiesa di San Matteo, in via Nascosa 1975 a Latina.

Da qui il pellegrinaggio si snoderà per via Nascosa per raggiungere le tappe intermedie del cammino: Borgo Santa Maria; Borgo Bainsizza e Borgo Montello, con arrivo poi alle Ferriere, presso la Casa del martirio di santa Maria Goretti. A questa edizione parteciperanno anche l’arcivescovo metropolita di Benevento mons. Felice Accrocca, con alcuni fedeli della sua diocesi, storico organizzatore del pellegrinaggio quando era prete a Latina, e il padre passionista Giovanni Alberti, storico biografo della santa.

Arrivati presso il piazzale della casa del martirio, alle ore 6 circa, il vescovo Mariano Crociata presiederà la Messa

Durante tutto il pellegrinaggio si rifletterà sulla figura di santità di Maria Goretti e di cosa può dire ancora oggi. I punti di ancoraggio saranno i luoghi della Santa. Dall’organizzazione comunicano che si inizierà pregando e meditando sulla “origine della fede di Marietta” (La casa natale di Corinaldo); poi alla prima tappa il tema sarà il “camminare nella provvidenza di Dio” (La masseria di Paliano); nella seconda tappa si scenderà nella “spiritualità del focolare” (La cascina antica di Ferriere di Conca); l’argomento finale sarà sulla “tenda del perdono” (L’ospedale di Nettuno).

L’appuntamento

