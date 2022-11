A Gaeta lo spettacolo Peppa Pig – Live! La Gita in Spiaggia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Dopo aver ospitato le prove generali a Formia, torna in terra pontina il grande spettacolo di Peppa Pig a teatro.

Si terrà presso il Teatro Ariston di Gaeta una delle repliche del tour nazionale dello spettacolo Peppa Pig – Live! La Gita in Spiaggia, un musical pensato per i bimbi in età prescolare ma che farà divertire tutta la famiglia.

Uno spettacolo che ha già riscosso grandissimo successo in vari paesi d’Europa, e che sarà in tour in Italia solo dal 19 novembre 2022 all’8 gennaio 2023.

Il musical vedrà la maialina più famosa del mondo vivere un’altra delle sue avventure, accanto alla sua famiglia Mamma e Papà Pig e il fratellino George e i suoi amici come Suzy Pecora, Pedro Pony e l’infaticabile signora Coniglio. Stavolta Peppa andrà in gita in spiaggia con la sua classe e vivrà simpatiche avventure sempre all’insegna dell’allegria, della gentilezza e dell’inclusione.

Lo spettacolo, un format internazionale, è un racconto inedito delle avventure di Peppa con dialoghi e canzoni tutte in italiano e una coreografia che stupirà il pubblico di tutte le età.

L’appuntamento

È per sabato 26 novembre alle ore 15.30 al Teatro Ariston di Gaeta. I biglietti sono acquistabili on line sul circuito VivaTicket.