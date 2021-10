A Sezze si omaggia Gigi Proietti

Per non dimenticà… de ricordà - un ricordo pè gigi è una serata dedicata al grande maestro, mai dimenticato, Gigi Proietti, ideata da Stefano De Sando, avrà luogo venerdì 15 ottobre alle ore 21.00 al CineTeatroEvado presso l’ Associazione Culturale “La Macchia” Via Melogrosso 2 - Sezze (Latina).

Una serata di reading dal suo libro postumo “Ndo cojo... cojo”, curato dalle figlie Susanna e Carlotta e dalla moglie Sagitta, nella quale si alterneranno sul palco, oltre all’attore e doppiatore Stefano De Sando, uno dei più’ grandi letterati nella scena della cultura romana e romanesca, il prof. Marcello Teodonio, già’ presidente del Centro Studi Giuseppe Gioacchino Belli; il giovane attore Riccardo Giacomini, e una giovanissima attrice allieva del Centro Internazionale “La Cometa” Fiammetta Mancini.

Come lo stesso Stefano De Sando ha dichiarato: “Con piacere ho accolto l’invito fatto da alcuni amici per raccontare con semplicità l’anima che più ci commuove nel ricordo di Gigi. Far conoscere quelle pieghe più intime e quel carattere più poetico che può sfuggire al grande pubblico, attraverso la raccolta di sonetti con i quali lui amava prendere di petto fatti di cronaca e altri svariati argomenti. Insomma quel lato meno popolare e un po’ più intimo che ha caratterizzato il suo estro creativo.

Il libro postumo “Ndo cojo... cojo” è la principale fonte di riflessione. Il libro è un saggio di quanto Gigi amasse scrivere in versi e nei versi da “rifugiato poetico” (come lui si descrive con ironia) abbandonarsi all’emozione tra un dubbio e uno sberleffo.”

Durante la serata verrà proiettato in anteprima assoluta il videoclip di una versione inedita del celebre brano cantato da Proietti (nel film “Tosca” di Luigi Magni) Nun je da retta Roma, diretto dallo stesso Riccardo Giacomini e arrangiata da Stefano De Sando - in qualità di cantante e chitarrista, insieme al compositore e musicista Vito Terribile. Il video ha già ottenuto il Patrocinio Morale da parte del NUOVOIMAIE.

La serata è ad ingresso gratuito, previa prenotazione al numero 3356588757, per accedere è obbligatorio il green pass e l’uso della mascherina per tutto lo spettacolo, in ottemperanza alle misure anti-covid vigenti.



Gallery





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...