Persona dell’anno: in streaming da Fondi la premiazione

Gran finale del ricco calendario di eventi pensato dal Comune di Fondi per allietare le feste natalizie dei cittadini.

Sabato 9 gennaio si terrà l’ormai tradizionale cerimonia di premiazione Persona dell’anno di Fondi organizzata in collaborazione con la Pro Loco.

È giunto alla sua ottava edizione il premio riservato alle persone più meritevoli, in qualsiasi campo e ambito, che hanno dato lustro alla città di Fondi o del comprensorio. Iniziativa che trova risalto nella Regione Lazio attraverso l’Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia).

Tutti i vincitori delle precedenti edizioni: Caterina de Filippis (Presidente Andos) 2013 – Domenico Terenzio (ricercatore) 2014 – Carlo Carlevale (oculista) 2015 – Gino Fiore (poeta e drammaturgo) 2016 – Fulvia Di Sarra (medico scolastico – educatrice) 2017 – Mauro Caporiccio (autore, sceneggiatore, giornalista) 2018 – Gianmarco Carroccia (artista, musicista, cantante) 2019.

Anche questo evento, per via delle restrizioni anti COVID-19 non potrà tenersi in presenza, ma sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 19,00 attraverso i canali social Facebook, Instagram e YouTube del Comune e della Pro Loco Fondi in provincia di Latina.

In occasione della premiazione della Persona dell’anno, saranno premiati i vincitori del contest Scatta la Foto che si è svolto sui canali social del Comune e che promuoveva la partecipazione attiva dei cittadini postando le foto del presepe e dell’albero di Natale fatti nelle proprie case.

L’appuntamento

È dunque per sabato 9 gennaio alle ore 19.00 sui canali social del Comune e Pro Lodo di Fondi.

Gallery