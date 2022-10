Pets – Storie di un amore incondizionato: evento dedicato agli animali ad Aprilia2

Aprilia2, in occasione della donazione di un cane guida Lions Limbiate per non vedenti, presenta “PETS - Storie di un amore incondizionato”.

La donazione di un cane guida rappresenta per un non vedente un radicale cambiamento di vita, sarà per lui non solo un assistente ma un amico fidato. Da questa iniziativa nasce l’evento denominato “PETS - Storie di un amore incondizionato”, che vede il coinvolgimento dei Comuni, delle Autorità e degli Enti cittadini, nonché la partecipazione di molte associazioni quali, l’Associazione apriliana “Un cane per amico”, l’Associazione “Meravigliosa Vita da Cani”, l’Associazione AKUN ISLAND e l’ENPA.

Il Centro Commerciale presenta giovedì 6 ottobre, alle ore 11, la Conferenza Stampa di apertura dell’evento “PETS” in cui intervengono il Direttore Marketing di SCCI Lorenzo Zanchi, l’Assessore ai Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità del Comune di Aprilia Francesca Barbaliscia, l’Assessore all’Ambiente, Ecologia e Energia Michela Biolcati Rinaldi, il Centro Cinofilo Associazione Apriliana "Un Cane per Amico", l’Associazione “Meravigliosa Vita da Cani”, la Responsabile dell’Associazione AKUN ISLAND.

Durante la Conferenza Stampa avverrà l’emozionante passaggio del cane guida per non vedenti, formato grazie al contributo di Aprilia2. Il Centro Commerciale Aprilia2 supporta da anni il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate che si occupa dell’addestramento dei cani guida, formati per assistere persone non vedenti in tutta Italia.

Anche quest’anno il cane addestrato interamente grazie al supporto e al sostegno di Aprilia2 proviene da Limbiate, dove è presente uno dei maggiori centri di addestramento a livello nazionale ed internazionale. Qui nascono, crescono e si addestrano, infatti, i futuri cani guida per non vedenti, che a tre mesi circa vengono affidati a famiglie che li terranno fino a circa un anno di età. Solo a dodici mesi inizierà il vero e proprio lavoro di addestramento dove il cane imparerà a districarsi in mille situazioni, ad orientarsi nelle città, a superare ostacoli, e imparerà persino riconoscere le persone delle quali fidarsi e quelle da evitare.

L’addestramento non sarà brevissimo, circa 18 mesi in totale, ma quando sarà terminato, quel cane sarà diventato un aiuto prezioso ed insostituibile. Per l’evento vengono allestiti diversi stand a scopo informativo e divulgativo ed il pubblico può inoltre assistere a dimostrazioni pratiche a cura delle associazioni coinvolte in un’area appositamente predisposta.

Una mostra fotografica racconta le tappe più significative del percorso di un cane guida: dalla nascita al completamento dell’addestramento, fino all’affidamento al suo nuovo padrone. Un’occasione speciale sarà quella di sabato 8 Ottobre alle ore 16:30 quando sarà possibile incontrare nella Galleria di Aprilia2 la Squadra Cinofila della Polizia di Stato di Nettuno. Sarà un momento privilegiato per il pubblico presente, in cui si potranno conoscere da vicino i cani scelti in supporto alle attività investigative, che provengono da allevamenti nazionali ed europei e hanno un'età compresa tra i 12 e i 30 mesi e affiancano il lavoro degli Agenti nelle attività quotidiane di controllo e ricerca.