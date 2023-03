A Fondi va in scena “PenZion Tony a mare”

Arriva a Fondi “PenZion Tony a mare”, terzo e ultimo atto della commedia scritta e diretta da Antonella Roma “Ju Paradis pò aspettà”.

Uno spettacolo che alterna momenti di grande comicità a importanti riflessioni sull’integrazione, sull’amicizia e sul decadimento dei valori nella società moderna.

Come negli atti precedenti anche in questo spettacolo non mancheranno ambientazioni ispirate alla Divina Commedia, i protagonisti infatti, continuano a essere inseguiti da San Pietro che li ha rimandati sulla terra ma in questo caso sbagliano strada e finiscono in una pensione gestita da una coppia particolare che si contraddistingue per una propensione a parecchi dei vizi capitali.

Uno spettacolo che concluderà la storia iniziata nei primi due e allo stesso tempo omaggerà il teatro popolare con una serie di riferimenti al territorio, oltre all’uso del dialetto fondano.

In scena la compagnia Attori per Caso un consolidato gruppo formato da: Francesco Luigi Berti, Angela Capodiferro, Aldo Ciccarelli, Felice D’Angelis, Franca De Santis, Tonino Fabrizio, Restituta Grossi, Ermanno Marrocco, Lello Padrone, Mauro Ernesto Paparello, Lucio Piccione, Antonella Roma, Teresa Trinca, Kirandeep Kaur Brar, Prince Dhaliwal.

L’appuntamento

È per ben tre repliche che si terranno alle ore 20 sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 marzo presso il centro multimediale “Dan Danino Di Sarra”. Per informazioni è possibile contattare il numero 3345906041.