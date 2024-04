Escursione guidata alla conquista del picco del Circeo

€ 15.00 per i tesserati

Prezzo € 15.00 per i tesserati

Indirizzo non disponibile

Si torna a conquistare la vetta del monte Circeo con le escursioni guidate di Itinarrando, domenica 14 aprile si camminerà lungo le pendici del monte e si ammireranno i panorami mozzafiato dal picco.

La partenza è prevista per le 8.45 a San Felice Circeo in località Le Crocette e, seguendo le indicazioni di Cristina Bova - Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, si percorrerà il sentiero che permette di scalare il picco del monte e camminare sul profilo della conturbante maga di miti e leggende. Salendo si ammirerà il panorama del cielo e del mare che si fondono.

Il percorso è impegnativo, indicato per escursionisti allenati non adatto a bambini, si tratta di un sentiero che verrà percorso all’andata e ritorno fino al picco del promontorio per un totale di circa 9 km con un dislivello di 400 m.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare via messaggio Whatsapp al numero 380 765 18 94, seguire attentamente le indicazioni degli organizzatori e indossare scarponi e attrezzatura da trekking.

L’appuntamento

È per domenica 14 aprile alle 8.45, le prenotazioni sono aperte fino alle 16.30 del pomeriggio antecedente all’escursione.