Giorno della Memoria: a Fondi si presenta il libro "Le pietre della Memoria"

In occasione del Giorno della Memoria che si celebra il 27gennaio in tutto il mondo per ricordare le vittime dell’Olocausto, si terrà a Fondi nel pomeriggio di domenica 28 un incontro per presentare il libro "Le pietre della Memoria" di Francesca Druetti, edito da People.

Si tratta di una iniziativa organizzata dalla sezione ANPI di Fondi "Pietro Ingrao", dal circolo ARCI "Pata Pata" e dal presidio Libera Sud Pontino "Don Cesare Boschin" con il patrocinio del Comune di Fondi, dell'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e della Casa della Cultura.

All’incontro, che si terrà presso la sala Lizzani del complesso di San Domenico, sarà presente l’autrice, storica e attivista, affiancata da Giovanna Sposito, presidente dell’ANPI di Fondi ed Emanuele Carbone del Circolo ARCI.

Il libro racconta di come negli anni ’90 l’artista Gunter Demnig abbia posato la prima pietra d’inciampo per ricordare le vittime del nazifascismo, un gesto che è stato pur nella sua semplicità un apripista per una serie di iniziative mondiali per riappropriarsi di quel terribile e tragico passato. Le vicende del protagonista si intrecciano alla ricostruzione di tante vite distrutte dai regimi totalitari in un continuo monito a non dimenticare e non ripetere gli stessi errori.

L’appuntamento

È dunque per domenica 28 gennaio alle ore 18.00 presso la sala Lizzani del complesso di San Domenico a Fondi.