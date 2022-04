Pietro Vitelli presenta “Simo próvéle e ómbra, squizzo de luce” e “Giovannino Rocchi e Cori”

Un altro appuntamento dedicato alla lettura e ai libri presso la Casa del Combattente di Latina che ospiterà la presentazione di ben due libri del prolifico Pietro Vitelli, entrambi editi da Atlantide Editore: “Simo próvéle e ómbra, squizzo de luce” e “Giovannino Rocchi e Cori”.

Venerdì 29 aprile alle ore 18.00 si terrà un incontro tutto dedicato a Cori, alla cultura, alla tradizione e al dialetto corese presentati e vissuti in maniera del tutto inusuale da Pietro Vitelli.

Il libro “Simo próvéle e ómbra, squizzo de luce” è una sperimentazione tra le più originali, un’operazione che va al di là della semplice raccolta di sonetti e poesie e travalica la definizione di saggio: Vitelli riprende alcuni tra i componimenti più celebri della poesia mondiale da Saffo a Lucrezio, Orazio, Catullo, Dante, Shakespeare, Leopardi, Dickinson, Lorca, Neruda, Puškin, Szymborska, Ungaretti, Whitman e propone, in una sorta di gioco di specchi, la versione originale, quella in italiano e una traduzione in dialetto corese. Il confronto tra idiomi permette di scavare nel profondo delle parole, dei loro significati e sfumature, come pure i diversi suoni delle lingue parlano della loro storia, del passato e della tradizione.

Con il libro “Giovannino Rocchi e Cori”, Pietro Vitelli ricostruisce la biografia dell’intellettuale corese, classe 1908, collaboratore del quotidiano romano, un tempo celebre, “Il Paese”, studioso della lingua e della storia di Cori, autore di articoli, appunti e novelle.

Vitelli, ex dirigente del Ministero delle Finanze, con una lunga carriera politica alle spalle, già sindaco di Cori, consigliere regionale del Lazio, insignito nel 1999 della onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, nella sua lunga esperienza di scrittore ha spaziato dalla storia locale a quella generale, dal romanzo alla poesia sia dialettale che in lingua italiana.

Durante la presentazione del libro, accanto all’autore interverranno anche il poeta e scrittore Leone D’Ambrosio e la professoressa Anna Eugenia Morini, docente di lettere del liceo classico “Dante Alighieri” di Latina.

L’appuntamento

È dunque alla Casa del Combattente venerdì 29 aprile alle ore 18.00.