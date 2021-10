Piranesi a Cori: gli eventi dell’ultimo fine settimana di apertura della mostra

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 30/10/2021 al 01/11/2021 Orario non disponibile

Era il 20 ottobre 2020 quando è stata inaugurata presso il Museo della Città e del Territorio la mostra Antichità di Cora – Descritte e incise da Giovambattista Piranesi curata da Domenico Palombi e realizzata grazie alla collaborazione dell’Istituto Centrale della Grafica.

In esposizione per oltre un anno ci sono stati schizzi, bozzetti, incisioni e stampe, nonché 15 matrici con le quali Piranesi ha immortalato i più antichi monumenti di Cori durante il suo soggiorno nel comune lepino nel 1764.

La mostra, che rientra nelle celebrazioni dei 300 anni dalla nascita dell’architetto, archeologo e incisore, ha patito le chiusure dovute alla pandemia, che non hanno permesso di tenere tutto il fitto calendario di eventi programmati, ma anche grazie a una serie di proroghe, è riuscita comunque ad accogliere migliaia di visitatori da tutta Italia e oltre, scolaresche e a ospitare convegni, concerti, e visite guidate in collaborazione con l’Associazione Arcadia che gestisce il Museo e con il FAI Delegazione di Latina.

In occasione della chiusura di questo importante evento culturale, che Cori ricorderà negli anni, sono in programma tre giorni di appuntamenti da sabato 30 ottobre a lunedì1 novembre, giorno in cui la mostra chiuderà definitivamente.

Il 30 ottobre alle ore 16,00 presso il Teatro Comunale, si terrà la conferenza del Dott. Federico De Martino, Museo di Roma dal titolo “Morte e sepoltura di Giambattista Piranesi”. A seguire un aperitivo al Chiostro del Complesso monumentale di Sant’Oliva con invitati tutti coloro che hanno partecipato a questa impresa lunga un anno: dai mecenati, ai professionisti, alle imprese, alle istituzioni.

Il 1° novembre alle ore 17,00 presso la Chiesa di Sant’Oliva, il concerto offerto dal Condominio dell’Arte, dal titolo “Passaggio d’Autunno” con Vittoria Baccari e Irina Korchyhska al piano e Maria Francesca Bartolomucci voce.



Dal 30 ottobre al 1° novembre, grazie alla partnership con la Fondazione Roffredo Caetani, con l’acquisto del biglietto di ingresso al Giardino di Ninfa, sarà possibile visitare la mostra del Piranesi al prezzo ridotto di € 2,50.

La mostra sarà visitabile da venerdì 29 ottobre a lunedì 1 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...