Pojana e i suoi Fratelli in scena al Fellini di Pontinia

Nuovo appuntamento al teatro Fellini con “La Nuova Stagione” organizzata in collaborazione con ATCL, Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, del comune di Pontinia e il patrocinio della Provincia di Latina.

Sabato 19 marzo alle ore 21.00 andrà in scena lo spettacolo “Pojana e i suoi fratelli” di e con Andrea Pennacchi. Il personaggio del Pojana nacque nel 2014 tratto da un adattamento sui generis del classico shakesperiano “Allegre comari di Windsor”

ambientato in Veneto, era il ricco padroncino Franco Ford tutto preso dalle armi, dagli schei, dalle tasse, i nero e il nero. Nel frattempo che Andrea Pennacchi ideava anche i suoi fratelli maggiori, Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero, il Pojana era già ospite fisso del programma di La7 Propaganda Live.

Il personaggio nasce dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. Di cliché in cliché i Veneti sono passati dall'essere gran lavoratori che emigravano per sfuggire alla miseria a diventare razzisti, evasori ed ottusi.

Andrea Pennacchi e i suoi vari personaggi mettono su uno spettacolo che farà ridere lo spettatore, ma di un riso amaro, che lascerà in sospeso pensieri, emozioni, riflessioni. Ad impreziosire lo spettacolo, le musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e gianluca Segato.

L’appuntamento

È dunque per sabato 19 marzo alle ore 21.00 al Teatro Fellini di Pontinia, per informazioni è possibile contattare i numeri 392 5407500 e 329 2068078 o consultare il sito del teatro. Come sempre è a disposizione degli spettatori il servizio di navetta Latina-Pontinia Un Bus Chiamato Fellini.