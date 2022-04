A Sezze torna il PollineFest

Appuntamento tanto atteso e ormai fisso della primavera setina, torna PollineFest il festival dedicato ai giovani artisti del teatro contemporaneo, ideato da Alessandro Balestrieri della compagnia Matutateatro.

Nato nel 2016 e in costante crescita, nel 2021 il festival ha indetto inoltre il Premio PollineFest, un riconoscimento inserito in un discorso di respiro nazionale, che vede coinvolto anche il network RisoNanze, rete nazionale per la diffusione e la tutela del teatro under30, di cui PollineFest è partner.

Dal 21 al 24 aprile si terranno dunque una serie di spettacoli ospitati l'Auditorium San Michele Arcangelo e presso il MAT Spazio Teatro di Sezze. La rassegna, che gode del patrocinio del Comune di Sezze, è inserita nella programmazione della Primavera setina e fa parte dell'iniziativa Matutateatro Officina Culturale del Monti Lepini sostenuto dalla Regione Lazio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3286115020.

Il programma del Festival

Giovedì 21 aprile

ore 21.00 Auditorium San Michele Arcangelo

“Andrea | prima mia parola” di e con Lorenzo Paladini

Andrea è un ragazzo autistico di 27 anni. La sua condizione, mai espressa e mai indagata, lo porta ad esplorare le profondità del proprio mondo, con le incomprensioni e le conflittualità che ne derivano. Conosce poco di sé, delle parole di sua madre, dei silenzi di suo padre. Ingenuo e sensibile, in punta di piedi ricerca se stesso e ciò che credeva di aver perso.

Venerdì 22 aprile

ore 15 presso il MAT Spazio Teatro

laboratorio di scrittura poetica con Salvatore Rosella, attore e autore di poesie

a seguire

apertura dell'esposizione a cura dell'associazione PasspARTtout

ore 20.30 presso l'Auditorium San Michele Arcangelo

“Cazzimma&Arraggia” la compagnia assemedianosocialclub

Lo spettacolo è il racconto della più grande impresa manageriale e sportiva del XX secolo. Anno 1984, Barcellona, ultimo giorno di calcio mercato. Due improbabili dirigenti, chiusi da 59 giorni in una camera d’albergo, attendono da Napoli una telefonata: la conferma che i soldi per Diego Armando Maradona ci sono. Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto riscrivono a modo loro la storia dell’arrivo di Maradona a Napoli come pretesto per costruire un'epica commedia contemporanea, che tra battute fulminanti e arredi vintage, ci racconta di due scalcagnati dirigenti di una città in costante attesa di riscatto che portano a segno la realizzazione di un sogno collettivo.

ore 22.30 al MAT Spazio Teatro

“Theatrify! Dai, scegli un pezzo!” del collettivo Balt

spettacolo fuori concorso

Sabato 23 aprile

ore 16 al MAT Spazio Teatro

laboratorio di scrittura poetica con Salvatore Rosella, attore e autore di poesie

ore 18 con un aperitivo poetico

ore 20.30 Auditorium San Michele Arcangelo

“Memorie di un ciabattino” di Anonima Teatri

A partire da un evento storico ambientato nell'antica Roma, lo spettacolo parla del legame inestirpabile che c’è tra un padre e un figlio, di quanto gli insegnamenti e l’amore di un genitore possano oltrepassare i limiti fisici dello spazio e del tempo.

ore 22.30 al MAT Spazio Teatro

performance audio/visual elettronica con Alektron e Jamila Campagna.

Domenica 24 aprile

ore 19 MAT Spazio Teatro

cena spettacolo al con “Nato cinghiale” di e con Alessandro Sesti

Uno spettacolo per pochi spettatori seduti a tavola, accompagnato dalla musica dal vivo di Debora Contini, clarinettista dell’orchestra da camera di Perugia. Il lavoro, attraverso l’escamotage del cibo, vuole soffermarsi sulla figura del padre. Il mutamento della relazione durante la crescita, la paura della morte, la comprensione sempre troppo tarda, fino al concetto di immaginarsi a nostra volta padri e tutte le epifanie ed i collegamenti a ciò legati. La consapevolezza che il papà non è qualcuno che non ci comprende, ma qualcuno che sta lentamente imparando ad essere padre.

ore 21 premiazione Premio PollineFest e festa finale con Dj resident Simone Leva e Alektron.