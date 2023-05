Pontinia in Fiore: tutto pronto per la XII edizione

Indirizzo non disponibile

Rimandato a causa del maltempo nel fine settimana del 20 e 21 maggio, Pontinia in Fiore torna con tante novità da venerdì 2 a domenica 4 giugno.

Dodicesima edizione per la manifestazione dedicata al mondo florovivaistico Pontinia in Fiore.

Dal 2 al 4 giugno professionisti, esperti e appassionati del settore potranno incontrarsi per acquistare piante, attrezzature, concimi, e molto altro ancora per la cura di piante, fiori e addobbi di giardini, balconi e terrazze.

Come sempre a ospitare la manifestazione il Parco del Centenario dove saranno allestiti stand espositivi, l’area dedicata all’animazione per i bambini, l’area ristoro. Un fitto programma di eventi animerà i tre giorni di festa: dai momenti di approfondimento agli show coocking, dall’intrattenimento con le sfilate in abiti floreali all’artigianato locale e ai laboratori.

L’appuntamento

È da venerdì 2 a domenica 4 giugno presso il Parco del Centenario a Pontinia. L’ingresso è gratuito.

Il programma della manifestazione

Venerdì 2 giugno

ore 09.00: apertura della mostra

curiosando tra le piante e i fiori di Pontinia in fiore, gli espositori saranno a disposizione per dare consigli e spiegazioni

ore 10.00: visita dei bambini delle scuole all'interno del progetto "INSIEME FLORIAMO"

ore 17.00: inaugurazione della mostra da parte del Sindaco e alla presenza delle autorità cittadine

ore 20.00: chiusura della mostra

Sabato 3 giugno

ore 9.00: apertura della mostra

curiosando tra le piante e i fiori di Pontinia in fiore, gli espositori saranno a disposizione per dare consigli e spiegazioni

ore 16.00: show cooking "Belli da vedere Buoni da Mangiare". I fiori protagonisti in cucina.

ore 17.00: esibizione e spettacolo curato dalle Majorettes & Cheerdance White Flower di Pontinia.

ore 20.00: chiusura della mostra

Domenica 4 giugno

ore 9.00: apertura della mostra

curiosando tra le piante e i fiori di Pontinia in fiore, gli espositori saranno a disposizione per dare consigli e spiegazioni

ore 14:00: i Maestri fioristi inizieranno la preparazione degli abiti floreali

Ore 18,00: concerto di canti popolari Corale Polifonica Città di Pontinia, Teen Canto, Note a Colori, I Piccoli Do Re Mi Fa dirette dal Maestro Roberta Cappuccini

A seguire: sfilata con gli abiti floreali realizzati nel pomeriggio

Ore 20 chiusura della mostra