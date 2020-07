Ponza d’autore: al via la XII edizione

Dodicesima edizione per la rassegna Ponza D’Autore, una edizione che arriva dopo tre mesi di lockdown e una lenta ripresa durante la quale l’interrogativo “Ricominciamo?” è stato all’ordine del giorno.



Dal 24 al 26 luglio la rassegna ideata dal giornalista Mediaset Gianluigi Nuzzi, vedrà un fitto programma di appuntamenti: interviste, dibattiti e incontri su temi cruciali del nostro prossimo futuro. Protagonisti di questi appuntamenti saranno personaggi chiave della politica, dell’economia, della cultura, della scienza e delle nuove tecnologie. Accanto a Nuzzi un gruppo di giornalisti di altissimo livello: Roberto Bernabò, Barbara Carfagna, Eleonora Cozzella, Alessandro Giuli, Peter Gomez, Alessio Jacona e Francesco Piccinini.

Gli incontri non si svolgeranno, come di consueto nella piazza principale di Ponza, ma presso il Grand Hotel Santa Domitilla, nel rispetto delle norme anti COVID-19.



Le serate potranno essere seguite anche in diretta streaming sulle pagine social della rassegna e, in parte, sul sito ilfattoquotidiano.it.

Il programma della manifestazione:

venerdì 24 luglio



Un’estate italiana

dialogo a tre con Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo di Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) Roberto Bernabò, direttore del sito del Sole 24 Ore e Gianluigi Nuzzi. Nel corso del talk interverranno Flavio Briatore, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e della Regione Molise Donato Toma.



I migliori anni della nostra vita

si parlerà della complessa ripartenza dalle attività scolastiche nel rispetto delle norme anti contagio con il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina intervistata da Peter Gomez, direttore del sito de Il Fatto Quotidiano. Nel corso dell’intervista interverranno anche Andrea Scanzi e Daniele Grassucci, direttore del portale di riferimento dei giovani studenti Skuola.net che trasmetterà in live streaming l’intero dibattito.



Sabato 25 luglio



Edicola D’Autore

tradizionale rassegna stampa mattutina

ore 13.30 Sapori D’Autore

La giornalista di Repubblica Eleonora Cozzella andrà alla scoperta dei luoghi e dei personaggi simbolo della tradizione culinaria dell’isola di Ponza.

ore 19.00 I soliti (dis)accordi

Dibattito che vede schierati quattro pesi massimi del giornalismo italiano come Peter Gomez e Gianluigi Nuzzi, Alessandro Giuli e Francesco Piccinini, direttore di Fanpage.it, che si confronteranno sulla gestione passata, presente e futura dell’emergenza sanitaria e economica insieme ai due presidenti di Regione Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) e Luca Zaia (Veneto), al virologo, Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Udine e alla psicologa Mariarita Parsi.



domenica 26 luglio



Edicola D’Autore

tradizionale rassegna stampa mattutina

ore 13.30 Sapori D’Autore

La giornalista di Repubblica Eleonora Cozzella andrà alla scoperta dei luoghi e dei personaggi simbolo della tradizione culinaria dell’isola di Ponza.

Ore 19.00 Futura. Ecosistema 5G, accendiamo il motore della rinascita?

Un confronto attraverso il quale si proverà a dare una risposta alla domanda-titolo

Alessio Jacona intervista Mirella Liuzzi sottosegretario dello sviluppo economico

Sul tema dello smartworking e, più in generale, sul dibattito politico l’adeguamento dell’infrastruttura informatica nazionale.

Interverranno inoltre: Barbara Carfagna conduttrice Rai1, Mariarosaria Taddeo, ricercatrice presso l’Oxford Internet Institute, Giuseppe Falcomatà sindaco di Reggio Calabria che ha sospeso attraverso un’ordinanza l’installazione delle antenne 5G nella sua città e Giovanni Ferigo Amministratore Delegato & Direttore Generale di Inwit, il primo Tower Operator italiano da poco quotato al FTSE MIB.





