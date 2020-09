Ponza delle meraviglie: un fine settimana di cinema e teatro

Dopo il successo della prima serata in cui è stato proiettato il mediometraggio Confinati a Ponza, prosegue la rassegna Ponza delle Meraviglie curata da Acts produzioni artistiche e organizzata dal Comune di Ponza grazie al contributo della Regione Lazio.

La manifestazione continuerà venerdì 4 e sabato 5 settembre presso la piazza antistante la Chiesa della Madonna dell’Assunta.

Venerdì alle 21.30 sarà proiettato Ecce Ponzio scritto da Francesco Maria Cordella e diretto da Stefano Canzio e con la fotografia di Stefano Foletti. Un film girato interamente a Ponza e contiene delle scene di spettacoli girate all’interno della Cisterna Romana della Dragonara e delle Grotte di Ponzio Pilato.

Sabato invece sarà la volta dello spettacolo dal vivo: andrà in scena Telegono un poema in versi di Gino Usai, in scena Francesco Maria Cordella, che cura anche la regia, e Irma Ciaramella. L’opera racconta la le vicende leggendarie legate al figlio di Ulisse e della Maga Circe, nato a Ponza, divenuto il progenitore della stirpe italica. Scene e costumi sono di Actstheater. Light e sound designer Ciro Sandolo.