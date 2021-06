Portati una sedia: rassegna letteraria conviviale durante la mostra Mutevoli Confini

All’interno della personale di Rosy Losito, Mutevoli Confini, presso lo spazio espositivo Temporary Art, sarà ospitata la rassegna letteraria organizzata dal Collettivo Creativo Latina: Portati una Sedia.

L’invito, aperto a ragazzi e adulti, è quello di intervenire in maniera conviviale per parlare insieme di libri, leggere dei passi e incontrare alcuni autori.

La rassegna che avrà inizio sabato 19 giugno si articolerà in sei appuntamenti e accompagnerà nella conclusione la mostra Mutevoli Confini il 10 luglio.

I sabati saranno dedicati a Dante: in occasione del 700° anniversario della sua morte, il Collettivo Creativo ha realizzato una serie di racconti ispirati da alcuni versi del Sommo Poeta e raccolti nel libro “Uscimmo a Riveder le Stelle” pubblicato in ebook dalla All Around editrice. Questi racconti saranno letti e commentati dal pubblico in amichevole scambio con gli autori.

Gli altri appuntamenti saranno dedicati al pubblico più giovane e durante quello conclusivo sarà presentato il nuovo libro di Rossana Carturan “Fabbrica”.

L’appuntamento

È dal 19 giugno al 10 luglio presso lo spazio espositivo Temporary Art di Latina.

Il programma della rassegna

Sabato 19 giugno ore 21

I Sabati con Dante. Lettura e dibattito su tre racconti dell'antologia "Uscimmo a riveder le stelle".

Saranno presenti: Rossana Carturan, Sabrina Cardullo, Laura Cianfarani e Luca Albanese

Domenica 20 giugno ore 19

Visita della mostra "Mutevoli Confini" in cui Rosy Losito e Laura Cianfarani spiegheranno ai bambini come si legge un quadro.

I bambini raccontano. I bambini che hanno partecipato ai corsi di scrittura di Rossana Carturan, Barbara Fabrizio e Luca Albanese, leggeranno i loro racconti horror e fantasy.

Presentano l'evento Rossana Carturan e Luca Albanese

Sabato 26 giugno ore 21

I Sabati con Dante. Lettura e dibattito su tre racconti dell'antologia "Uscimmo a riveder le stelle".

Saranno presenti: Rossana Carturan, Ghada Soliman, Sara Taffoni e Rebecca Caggiari

Martedì 29 giugno ore 18.30

Un pomeriggio con Fata Bonifica. Leggono la fiaba l'autrice Barbara Mirarchi e Rossana Carturan.

Sabato 3 luglio ore 21

I Sabati con Dante. Lettura e dibattito su tre racconti dell'antologia "Uscimmo a riveder le stelle".

Saranno presenti: Luca Albanese, Alessia Bulgarelli, Michela Quaglieriello, Barbara Fabrizio

Sabato 10 luglio ore 19

Presentazione del romanzo "La fabbrica" di Rossana Carturan, durante il finissage della mostra "Mutevoli Confini". Sarà presente Rossana Carturan.

