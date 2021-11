Porticato Gaetano: al via la 33° edizione

Torna per la sua XXXII edizione il Porticato Gaetano: la rassegna d’arte nata nel 1958 e da ben 23 anni organizzata dall’Associazione culturale Novecento.

All’edizione 2021-2022 parteciperanno ben 105 artisti provenienti da tutta Italia che si sono cimentati con il tema di quest’anno ovvero “Emergenza Ambiente”. Come sempre l’Arte può essere uno strumento fondamentale per lanciare messaggi positivi, per porre all’attenzione del pubblico su importanti tematiche come quella del riscaldamento globale e degli sconvolgimenti climatici ormai sotto gli occhi di tutti e per suggerire alle persone comportamenti virtuosi.

La mostra, che sarà inaugurata sabato 20 novembre alle ore 11.00, sarà ospitata come è ormai tradizione presso la Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Gaeta e occuperà l’ultimo piano dello storico e splendido Palazzo San Giacomo fino al 31 gennaio.