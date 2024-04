Il Potere del Sapere: la consapevolezza sui temi attuali attraverso la cultura

Il Potere del Sapere organizzato da Assipromos si amplia: oltre all’incontro settimanale a Latina, l’iniziativa entra a far parte di un ampio progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Sermoneta e il Sindaco Giuseppina Giovannoli, La Scuola di Atene, Unitre, Università delle tre età sezione di Sermoneta, Rompiamo il Silenzio, MIR, Museinrete e MADXI museo contemporaneo.

È proprio presso il MADXI che si terrà sabato 20 aprile l’incontro sul tema “Educazione Familiare e Sociale come Fattore nello Sviluppo Psicologico dei Giovani"

Durante la manifestazione verranno presentati i libri dell'autrice Daria Collovini, “La ballerina di Degas” e “L'Ora Blu". Fin dall'infanzia ha nutrito una profonda passione per la letteratura che l'ha portata a intraprendere studi in filosofia e pedagogia. Nonostante abbia sviluppato una carriera nell'insegnamento di italiano, storia e geografia, la scrittura è sempre stata al centro della sua esistenza: una forma d'espressione che le ha permesso di esplorare il mondo e riflettere sulle sue esperienze personali.

Nel corso dell'evento sarà inaugurata la mostra fotografica dell'artista Euro Rotelli, che presenterà opere tratte dalle collezioni “Il Cantico delle Creature", “Packaging” e “No-Body". Rinomato fotografo internazionale, con i suoi scatti ha esplorato tematiche legate alla libertà, all'identità e alla vulnerabilità. In particolare le opere in mostra si concentrano sul tema della violenza sulle donne, sul rapporto tra Umanità e natura e su una spietata critica della società moderna. La mostra sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21 fino al 18 maggio.

L’evento vuole sottolineare l’importanza della letteratura e l’arte come veicoli di valori e come casse di risonanza per temi fondamentali come la parità di genere. La dottoressa Gabriella Marano, psicologa clinica ed esperta forense in casi di violenza contro le donne e femminicidio, sarà presente e interverrà durante l'evento.

L’appuntamento

È presso il MADXI Museo Contemporaneo per l’incontro con l’autrice sabato 20 aprile alle ore 17.00 e per la mostra tutti i giorni tranne la domenica fino al 18 maggio.