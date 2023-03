Pour un Oui Ou Pour un Non: torna la prosa al Teatro D’Annunzio

Torna finalmente la stagione di prosa al Teatro D’Annunzio, riaperto da pochi mesi dopo anni di chiusura, con due grandi nomi dello spettacolo italiano Umberto Orsini e Franco Branciaroli diretti da Pier Luigi Pizzi in Pour Un Oui Ou Pour Un Non (Per un sì o per un no), commedia scritta da Nathalie Sarraute, una delle più importanti scrittrici francesi della seconda metà del novecento.

Due amici si ritrovano dopo un lungo, non ben motivato, distacco. Iniziano a riflettere insieme sul perché non si sono visti per tanto tempo scoprendo che sono stati i silenzi, poche parole e toni fraintesi ad allontanarli. Per un sì o per un no, riflette sul nonnulla che può generare profonde lacerazioni, sulle parole e la loro potenza.

La prosa di Sarraute è al servizio di due grandi attori che sanno come manipolare toni e parole offrendo al pubblico un grande spettacolo, un gioco al massacro in bilico tra il teatro dell’assurdo e il teatro del quotidiano.

Lo spettacolo è una produzione Compagnia Orsini e Teatro de Gli Incamminati e rientra nella rassegna organizzata dal Comune di Latina e ATCL circuito multidisciplinare del Lazio in collaborazione con Associazione Culturale Lestra.

L’appuntamento

È per venerdì 10 marzo alle ore 21.00 presso il Teatro D’Annunzio di Latina. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione il numero 3925407500 e l’indirizzo email teatrodannunziolatina@gmail.com. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro (giovedì e venerdì ore 18-19, sabato ore 10-13 e 16-19) e online sul circuito Ticketone.