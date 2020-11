Premio Invictus: quando sport e letteratura si incontrano

Volge al termine l’edizione 2020 del Premio Letterario Sportivo Invictus una competizione che unisce letteratura e sport organizzata alla collaborazione del Comune di Cisterna di Latina, Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Torino, Fondazione Roffredo Caetani.

Nel giorno in cui si sarebbe dovuta tenere la conclusione dell’edizione di quest’anno, a causa della sospensione di tutti gli eventi culturali per contenere l’epidemia di Coronavirus, verrà acceso un focus sui finalisti di questa edizione che per meriti elevati sono eccezionalmente sette invece dei consueti cinque.

Giovedì 19 novembre si terrà dalle 18.30 alle 19.30 uno speciale per conoscere insieme i finalisti del Premio Invictus e le loro opere letterarie: Alessandra Carati, La via perfetta, Einaudi; Guy Chiappaventi, Mare Fermo, Edizioni Ensemble; Maurizio Crosetti, Il suo nome è Fausto Coppi, Einaudi; Paolo Foschi, La Piscina dei Misteri, Curcio Editore; Fabrizio Gabrielli, Cristiano Ronaldo, 66thand2nd editore; Gianluca Morassi, La corsa di Shorter, Bolis Editore; Andrea Scherini, Il Mio Amico Nepal, HarperCollins.

Ospiti dell’evento: Sandro Fioravanti, Riccardo Cucchi, Mara Santangelo in collegamento da Dubai, Davide Tizzano, oltre a due Grandi Lettori e ad altri graditi ospiti del Premio Letterario Sportivo.

Durante l’evento sarà annunciata la data in cui saranno decretati i vincitori tra i finalisti.

L’appuntamento

È dunque sulla pagina Facebook del Premio Invictus giovedì 19 novembre alle ore 18.30.