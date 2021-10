Premio Libero De Libero: la cerimonia di premiazione a Fondi

In occasione del quarantesimo anno dalla scomparsa del poeta Libero de Libero, nato a Fondi il 10 settembre 1903 e deceduto a Roma il 4 luglio 1981, si terrà la cerimonia di premiazione del Premio letterario dedicato alla sua memoria, giunto alla sua 37° edizione.

Sabato 30 ottobre presso il Castello Caetani a Fondi oltre alla premiazione dei vincitori, si terrà un simposio sull’intera l’opera deliberiana.

Il premio nasce con il duplice intento di promuovere lo studio e la conoscenza delle opere dell’illustre poeta originario di Fondi, e di diffondere la curiosità e l’amore per la poesia, oggi sempre meno studiata, letta e composta. Una cerimonia che torna in presenza dopo la versione in streaming dell’anno scorso, con l’apporto di grandi studiosi e pensato, infatti tra i relatori della conferenza sulla poetica di Libero De Libero saranno presenti il poeta Leone D’Ambrosio, Don Luigi Mancini, Valentina Notarberardino, Marcello Carlino e Mauro Caporiccio.

Quest’anno il premio alla carriera verrà assegnato al poeta Roberto Deidier la cui attività poetica è stata caratterizzata da raccolte pubblicate a partire dal 1989, premi (in primis il Premio Mondello) e pubblicazioni sulle opere e i carteggi di grandi autori del Novecento come Montale, Saba e Manganelli.

Nutrita e calorosa anche la partecipazione delle scuole locali che hanno contribuito nell’elaborazione di un saggio critico sul poeta di “Scempio e lusinga”.

Le poesie verranno declamate dal dott. Gino Fiore. In conclusione della cerimonia si terrà il concerto che vedrà protagonisti la voce di Antonella Spirito e le note della chitarra di Giacomo Giuliani.

L’appuntamento

È dunque per sabato 30 ottobre alle ore 18.00 presso il Castello Caetani a Fondi.

I Finalisti:

Cosmo Pasciuto “Pericle sul Parnaso”

Roberto Uttaro “Venti di Golconda”

Domenico Defelice “Fede, violenza e pandemia”

Luca Agostini “Raccolte di Poesie”

Menzione speciale per Mario Narducci (L’Aquila) “Invecchiare da soli”

Sara D’Aniello (Fondi) “Alzheimer”

Premio speciale ai poeti conterranei di de Libero:

Lucia Fusco (Sezze)

Emilio Rossi (Latina)

