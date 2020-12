Presepe sul mare a Fondi

La scena della natività che riporta al senso religioso del Natale rispetto al più laico albero di Natale, è da sempre stata oggetto di rivisitazioni: a partire dalla tradizionale mangiatoia, i presepi hanno visto le ambientazioni più svariate.

Tra le più suggestive si può sicuramente annoverare il Presepe sul Mare che la Contrada Selvavetere ha realizzato con il Patrocinio del Comune in piazza Sant’Anastasia a Fondi.

Un lavoro che ha coinvolto tutta la contrada che ha lavorato attivamente alla realizzazione del presepe e degli addobbi, sotto la supervisione dell’artista Francesca Gargiulo che ha dipinto le sagome di legno.

“Tutto è stato realizzato con materiali riciclati o di recupero – afferma in una nota l’associazione Contrada Selvavetere – vernici e strumenti per la realizzazione delle figure, invece, sono stati donati dalle attività del territorio. Ognuno, insomma, ha dato il proprio contributo, in particolare gli anziani. Una delle finalità del progetto è stata infatti quella di coinvolgere i residenti della contrada che più di altri stavano soffrendo il dramma della solitudine: abbiamo portato loro i materiali a casa, lasciando i vari kit all'esterno, e ci hanno aiutato a realizzare i gessi di porcellana da appendere all'albero di Natale. Chi volesse acquistarli può farlo al costo di 2 euro, il ricavato andrà alle attività dell'associazione”.

Uno spettacolo suggestivo che vede come sfondo del presepe il mare, con le sue increspature e il continuo movimento, realizzato con fini solidali dalla cittadinanza che seppur a distanza ha collaborato alla sua realizzazione. Il Presepe sul Mare è stato inaugurato alla presenza delle autorità, il sindaco Beniamino Maschietto e l'assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale e del parroco della chiesa Regalità di Maria Santissima e San Pio X don Giuseppe Marzano che ha benedetto la natività.

Le luci saranno accese ogni giorno alle ore 16.00 fino al 7 gennaio, si potrà ammirare il presepe sia illuminato dalla luce solare, particolarmente suggestivo sarà lo spettacolo al tramonto, e al calare della sera con le luminarie pensate per l’occasione.

La Contrada Selvavetere, per coinvolgere ulteriormente i cittadini e promuovere le antiche tradizioni locali ha indetto anche un concorso aperto a grandi e piccini: una Gara di Biscotti, che quest’anno, nel rispetto delle norme anti COVID sarà diversa dal solito. i partecipanti dovranno inviare una foto scattata durante la realizzazione dei biscotti e dei biscotti stessi, vinceranno le fotografie che danno più il senso di affetto famigliare e i biscotti più simpatici. Le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’Associazione e quelle che avranno ottenuto più like vinceranno.

