Presepe Vivente di Maranola: tutto pronto per la 48° edizione

Spesso presi dalla frenesia delle festività tra cenoni da organizzare, regali da acquistare si perde un po’ il senso più profondo del Natale, ma ci sono appuntamenti come il Presepe Vivente di Maranola che ci riportano al lato più spirituale della celebrazione.

Giunta alla sua 48° edizione, la rievocazione della nascita di Gesù torna in un versione rinnovata ad animare i caratteristici vicoli del borgo storico di Maranola, e si arricchisce inoltre di un monumentale presepe in terracotta policroma del XVI secolo, collocato all’interno della Chiesa di Santa Maria ad Martyres, in cui è tutto il paese a farsi presepe per festeggiare con gioia la nascita del Salvatore.

Un evento molto importante, che ha sempre richiamato tantissimi visitatori e curiosi, organizzato dall’associazione Maranola Nostra, che, dopo l’emergenza pandemia, ha annunciato il programma completo degli appuntamenti che coinvolgeranno oltre 300 personaggi, in costume locale, a rappresentare i mestieri di un tempo tra i vicoli, le cantine e gli anfratti di Maranola medioevale.

Dopo l’accensione della Stella sulla Torre Caetani, avvenuta a fine novembre, domenica 25 dicembre alle ore 12:00 presso la Chiesa della SS. Annunziata sarà presentata alla comunità la Natività del Natale. La 48esima edizione del Presepe, nel centro storico, aprirà ufficialmente le porte lunedì 26 dicembre (dalle ore 16:30 alle ore 19:30), con il Viaggio di Maria e Giuseppe.

La manifestazione proseguirà domenica 1° gennaio con un concerto d’organo nella chiesa di S. Maria dei Martiri; giovedì 5 gennaio nella Chiesa della SS. Annunziata alle ore 19:30 concerto della “Camerata Musicale” con violini, viola, violoncello, e clavicembalo la cui direzione artistica è affidata al M° Marianna Rossi. Le celebrazioni si chiuderanno venerdì 6 gennaio, Festa dell’Epifania, con l’evento “I Magi alla Capanna”, la visita della Autorità al Presepe e l’esibizione del Coro Polifonico “Choralia” Città di Formia nella chiesa di San Luca Evangelista.

Sarà possibile raggiungere il borgo di Maranola grazie a un servizio bus navetta sarà allestito presso l’area mercato di via Olivastro Spaventola.

Durante tutte le manifestazioni del presepe vivente sarà possibile visitare: la Chiesa di S. Maria Ad Martyres, con i suoi altari, il presepe in terracotta e l'organo settecentesco; la Chiesa di S. Luca Evangelista con la sua cripta trecentesca. gli antichi frantoi del centro storico di Maranola.

Programma delle manifestazioni

domenica 27 novembre

arriva la stella: accensione della stella sulla torre caetani

domenica 25 dicembre

ore 12:00 chiesa della Ss. Annunziata di Maranola

presentazione alla comunità della natività del Natale 2022

lunedì 26 dicembre

ore 16:30 – 20:00 centro storico di Maranola

XLVIII ed. Del Presepe Vivente Di Maranola: il viaggio di Maria e Giuseppe. concerto d’organo nella chiesa di S. Maria Dei Martiri

domenica 1° gennaio

ore 16:30 – 20:00 centro storico di Maranola

XLVIII ed. Del Presepe Vivente Di Maranola. Concerto d’organo nella chiesa di S. Maria Dei Martiri

mercoledì 4 gennaio

ore 10:00 centro storico di Maranola

visita al backstage del presepe in lingua inglese

giovedì 5 gennaio

ore 20:00 chiesa della Ss. Annunziata di Maranola

concerto della “Camerata Musicale” con violini, viola, violocello e clavicembalo

direzione artistica M° Marianna Rossi

venerdì 6 gennaio

ore 16:30 – 20:00 centro storico di Maranola

XLVIII ed. Del Presepe Vivente Di Maranola: I magi alla capanna.

concerto d’organo nella chiesa di S. Maria Dei Martiri

concerto del coro polifonico Choralia città di Formia nella chiesa di s. Luca evangelista