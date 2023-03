Prima-vera Kids Experience: una giornata di educazione ambientale all’Azienda Agricola Ganci

Prezzo non disponibile

Una giornata immersi nella natura per scoprire insieme il valore di piante, fiori, insetti, animali, per giocare, mangiare e imparare insieme a esperti del settore: arriva “Prima-vera kids experience da Ganci” una iniziativa organizzata da LazioBimbi in collaborazione con Nutrinatura e ospitata dall’Azienda Agricola Ganci.

Una giornata di educazione alimentare, arte e gioco per i bambini dai 4 ai 10 anni: non una semplice visita in una fattoria didattica ma un passaggio di contenuti al giorno d’oggi importanti e valori che permetteranno di salvaguardare il nostro ambiente se radicati nelle nuove generazioni.

Una giornata di gioco, scoperte e divertimento mentre gli adulti passeggiano nella splendida tenuta Ganci e godono di questi giorni quasi primaverili.

L’appuntamento

È per sabato 18 marzo, per questioni logistiche l’evento prevede posti limitati (20 bambini), è obbligatoria la prenotazione da effettuare ai numeri 0773 208219 e 338 6770619 oppure via mail a info@cantinaganci.it

Il programma della giornata:

10.30-12.30 BUONGIORNO PRIMAVERA, SCOPRIAMO IL RISVEGLIO DELLA NATURA

Presi per mano da un racconto sul risveglio della primavera, i baby esploratori conosceranno i piccoli abitanti della terra e andranno alla scoperta dei lavori primaverili dell’orto.

12.30-13.30 GNAM SI MANGIA, ASSAGGIAMO NUOVI ALIMENTI

I bimbi saranno a tavola tutti insieme per condividere un’esperienza alimentare tra simpatiche proposte da mettere nel piatto e gustare.

13.30-15.30 C’È PROFUMO DI LIBERTÀ, GIOCHIAMO INSIEME ALL’ARIA APERTA

Sazi di nuove conoscenze, continueranno a divertirsi con giochi di movimento e attività a tema natura.