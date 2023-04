Primavera alla Landriana: la 27° edizione della mostra florovivaistica

Torna per la sua 27° edizione Primavera alla Landriana, uno degli eventi storici più autorevoli nel campo del giardinaggio di qualità che si terrà dal 22 al 25 aprile presso lo splendido giardino di a Tor San Lorenzo, frazione di Ardea.

Il successo di questa manifestazione nasce dalla qualità degli espositori scelti per la loro esperienza e competenza nel settore in modo da rendere questa iniziativa non una semplice fiera espositiva ma un vero e proprio punto di incontro per esperti, appassionati, neofiti e professionisti. Non mancheranno gli approfondimenti, con particolare attenzione al giardinaggio sostenibile, con utilizzo di tecniche e prodotti biologici.

Tanti gli ospiti come il giornalista paesaggista Maury Dattilo, nella veste sia di esperto Garden Tutor nella consueta postazione “I Consigli della Landriana”, sia come moderatore del nutrito programma di conferenze e dibattiti che accompagnerà lo svolgimento della manifestazione.

Nei quattro giorni dell’evento interverranno, nell’ordine, Luciano Cecchetti, Responsabile dei Giardini delle Ville Pontificie; Emanuele Von Normann, architetto paesaggista, presidente Aiapp LAMS; Leonardo Capitanio, amministratore delegato dei Vivai Capitanio, già Presidente ANVE; Andrea Ciocchetti, architetto paesaggista – designer. Sabato 22, Rita Paoli, agronomo forestale ed esperta vivaista, presenterà il suo libro “Ortensie” edito da Edagricole (BO).

Tante le attività dedicati ai bambini con laboratori creativi, e dimostrazioni di lavorazione dell’argilla al tornio, di tornitura artistica del legno e altre. Saranno a disposizione del pubblico un’area ristoro e barbecue per godersi la giornata a contatto con la natura e naturalmente le visite al Giardino.

L’appuntamento

È presso il Giardino della Landriana dalle 10 alle 19.

Il programma

Sabato 22 aprile

ore 12.00 “L’insostenibile leggerezza delle ortensie: storia e mistero di un culto” con Rita Paoli, agronomo forestale, nota ed esperta vivaista

ore 15.00 “Giardini storici ai giorni nostri”, ricerca storica e cultura del restauro, lo scontro con la realtà e i cambiamenti, Maury Dattilo incontra Luciano Cecchetti, responsabile giardini delle Ville Pontificie

ore 16.00 Attività per bambini “Le Erbe Aromatiche...profumi e diversità” ...saperle

riconoscere e capirne tutte le sfumature”

Domenica 23 aprile

ore 12.00 Attività per bambini e non solo… "L'arte dell’orto, in piccoli spazi" dimostrazione di come creare un piccolo orto da tenere comodamente anche in piccoli spazi

ore 15.00 : “Interpretare il luogo affrontando sé stessi”.

Maury Dattilo incontra Emanuele Von Normann, architetto paesaggista presidente Aiapp LAMS

ore 16.00 Attività per bambini "Un sacchetto di profumo" creiamo insieme un sacchetto di profumo di erbe da portarsi a casa,

Lunedì 24 aprile

ore 12.00 Attività per bambini “La lotteria dei semi", da un grande cesto pieno di piccoli pacchetti i bambini potranno pescare alcuni semi, piantarli per poi accudirli a casa e seguire la piantina che nascerà,

ore 15.00 “Futuro del Vivaismo e Istanze del mercato internazionale” - sostenibilità e cambiamento climatico nel settore vivaistico

Maury Dattilo incontra Leonardo Capitanio, titolare Vivai Capitanio, presidente Aiph ed ex presidente Anve

ore 16.00 Attività per bambini "Erbe aromatiche e spezie", laboratorio didattico per capire la differenza tra erbe e spezie

Martedì 25 aprile

ore 12.00 Attività per bambini “La merenda più sana che c’è”, laboratorio didattico sull’Olio Extravergine d’oliva

ore 15.00 “Dal bosco verticale agli spazi green contemporanei: come sarà il giardino del futuro?”

Maury Dattilo incontra Andrea Ciocchetti, architetto paesaggista e designer

ore 16.00 Attività per bambini "Sale profumi e colori di primavera" creiamo insieme

un sacchetto di sale colorato e aromatizzato da utilizzare poi in cucina