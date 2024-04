Primavera alla Landriana: tutto pronto per la 28° edizione della mostra florovivaistica

Torna un appuntamento atteso non solo dagli amanti del verde, per gli appassionati di giardinaggio ma anche dai professionisti del settore: Primavera alla Landriana aprirà i battenti il 25 aprile per animare il giardino fino a domenica 28.

È la 28° edizione per la mostra mercato: una manifestazione storica per quanto riguarda il giardinaggio di qualità, apprezzata negli anni per la cura dei contenuti, sempre al passo con i tempi e in continuo aggiornamento, la competenza degli espositori partecipanti, che la rendono non solo un “mercato delle piante” ma un vero e proprio punto di riferimento per i professionisti e gli appassionati che cercano consigli da esperti.

Quest’anno la manifestazione si arricchisce delle celebrazioni per il centenario dalla nascita della la Marchesa Lavinia Taverna, fondatrice e creatrice del giardino della Landriana. A tal proposito è stato istituito il "Premio Lavinia Taverna" assegnato al vincitore del concorso "Aggiungi una Stanza" dedicato ai paesaggisti che progetteranno un giardino permanente che entrerà nella collezione della Landriana.

Come ogni anno il programma delle attività è ricco di appuntamenti: oltre all’esposizione di fiori e piante, si terranno incontri, dibattiti, conferenze gestiti dal paesaggista/giornalista Maury Dattilo.

Tra le merci in esposizione si potranno anche trovare articoli per il giardino, la campagna e lo stile di vita naturale, sarà inoltre allestita una zona di enogastronomia e la postazione “I Consigli della Landriana”, dove Dattilo coprirà le vesti di Garden Tutor fornendo consulenze gratuite per la progettazione di terrazzi e giardini o semplici consigli sulla cura delle piante. Saranno organizzate anche attività per i bambini.

Oltre alla mostra mercato, ovviamente si potranno visitare i 10 ettari di parco, con i suoi bellissimi giardini a tema. Il Giardino della Landriana si trova a Tor San Lorenzo, frazione di Ardea.

L’appuntamento

È dunque dal 25 al 28 aprile presso i Giardini della Landriana dalle 10 alle 19.

Il programma della manifestazione

Giovedì 25 aprile

ore 11.30 Presentazione del libro “La Compagnia di un Giardino”, edizioni Pendragon, ristampa del libro della Marchesa Lavinia Taverna, pubblicato per la prima volta nel mese di aprile del 1997 e a seguire la Premiazione dei vincitori delle due categorie del “Premio Landriana” 2024.

ore 12.30 I laboratori dell’Associazione Amici di Ratatouille: “La lotteria dei semi”

Laboratorio didattico per bambini con la realizzazione di un vasetto da portare con sé.

ore 15.00 “I 100 anni di una giardiniera senza tempo”: Maury Dattilo incontra l’architetto Paolo Pejrone, grande creatore di giardini e memoria storica imprescindibile degli anni più fervidi del paesaggismo italiano del 900 e amico di Lavinia Taverna.

ore 16.00 “I 100 anni di una giardiniera senza tempo”: Maury Dattilo incontra Maresa Del Bufalo, appassionata giardiniera e rodologa di grande fama che vide il giardino crescere, trasformarsi e riscrivere l’estetica dell’agro pontino sotto la guida della sua ideatrice.

Venerdì 26 aprile

ore 12.00 I laboratori dell’Associazione Amici di Ratatouille: “Il Mondo delle erbe aromatiche e delle spezie” - Laboratorio dedicato ai profumi delle erbe e delle spezie con la realizzazione di un sale aromatizzato da portare via in un piccolo sacchetto. ore 15.30 “I 100 anni di una giardiniera senza tempo”: Maury Dattilo incontra l’architetto Sofia Varoli Piazza, paesaggista e storica del giardino italiano, che ha contribuito al restauro di grandi giardini italiani e faceva lunghe passeggiate in giardino con la marchesa.

ore 16.00 Maury Dattilo presenta il libro “Camelie”, edizioni Edagricole, di Enrico Scianca, vivaista, scrittore e attuale direttore botanico dei Giardini della Landriana, con la partecipazione dell’architetto Sofia Varoli Piazza.

ore 17.00 “I 100 anni di una giardiniera senza tempo”: Maury Dattilo incontra Piero Berardi, fiorista, amico della marchesa, spesso ospite nel suo giardino.

Sabato 27 aprile

ore 12.00 I laboratori dell’Associazione Amici di Ratatouille: “L‘arte dell’orto in piccoli spazi. Laboratorio per la realizzazione di un piccolo orto da tenere in casa o sul balcone.

ore 15.00 “I 100 anni di una giardiniera senza tempo”: Maury Dattilo incontra l’architetto Isabella Casali, paesaggista e Lucilla Zanazzi, scrittrice, amiche e grandi frequentatrici della Landriana.

ore 15.00 Laboratorio olfattivo “Il Giardino della Landriana: dal linguaggio dei fiori, al suo profumo” a cura di Beatrice Granucci. Creazione del “Profumo dei Giardini della Landriana” (su prenotazione al n. 333/2266855)

ore 16.00 “I 100 anni di una giardiniera senza tempo”: Maury Dattilo incontra la dott.ssa Alessandra Vinciguerra, Presidente della Fondazione William Walton e direttrice dei giardini La Mortella, nonché curatrice dei Giardini della Landriana dal 2000 al 2019 e la dottoressa Elisabetta Margheriti, vivaista e direttore commerciale dei Vivai Torsanlorenzo, che racconterà come suo padre Mario e donna Lavinia riscrissero l’immaginario botanico del giardino mediterraneo grazie al coraggio della marchesa.

Ore 16.00 Lezione gratuita di TaiJiQuan cura della signora Antonella Carrara di Oltre il Giardino. Praticare questa arte è come allestire uno spazio verde: si creano le condizioni di armonia e bellezza non tralasciando l’utilità ed il miglioramento della qualità della vita (su prenotazione al n. 333/2266855)

ore 17.00 Laboratorio olfattivo “Il Giardino della Landriana: dal linguaggio dei fiori, al suo profumo” a cura di Beatrice Granucci. Creazione del “Profumo dei Giardini della Landriana” (su prenotazione al n. 333/2266855)

Domenica 28 aprile

ore 11.00 Laboratorio olfattivo “Il Giardino della Landriana: dal linguaggio dei fiori, al suo profumo” a cura di Beatrice Granucci. Creazione del “Profumo dei Giardini della Landriana” (su prenotazione al n. 333/2266855)

ore 12.00 I laboratori dell’Associazione Amici di Ratatouille: “La merenda più sana che c’è”

con la biologa nutrizionista Alessia Mancini. Laboratorio per bambini sull’olio Extravergine d’oliva e tanti consigli su una corretta alimentazione.

ore 15.00 “I 100 anni di una giardiniera senza tempo”: Maury Dattilo incontra Lucia Scovacricchi, proprietaria e giardiniera del vivaio Salto del Prete e Corrado Natalino, vivaista e direttore vivai Faro, che racconteranno della loro straordinaria amicizia con la marchesa e dei suoi famosi incontri del venerdì in cui le piante mediterranee divennero grandi star del “nuovo giardino italiano”.

ore 15.00 Laboratorio olfattivo “Il Giardino della Landriana: dal linguaggio dei fiori, al suo profumo” a cura di Beatrice Granucci. Creazione del “Profumo dei Giardini della Landriana” (su prenotazione al n. 333/2266855)

ore 16.00 Paola Leoncini presenta i libri “Fuori luogo” e “Rosa Mutabilis” di Cinzia Masiello, edizioni PAV. Letture a cura di Dario Sandro Vaggi.