Primavera: la personale di Marcela Florido alla galleria Monti 8

Nuovo appuntamento alla galleria Monti 8 che porta a Latina artisti internazionali di grande talento. Sarà inaugurata venerdì 18 giugno la personale dell’artista brasiliana Marcela Florido “Primavera”.

In esposizione una serie di quadri dai colori vivaci di nuova produzione che riprendono una riflessione cara all’artista ovvero le questioni di genere, etniche e identitarie.

L’aver vissuto in diversi Paesi ha portato Marcela Florido a maturare una profonda consapevolezza identitaria. Secondo l’esperienza diretta di Florido ogni cultura grazie alle sue peculiarità costituisce un mezzo per rafforzare la propria identità e le proprie radici, ma d’altro canto ciascuna è intrisa di stereotipi e pregiudizi verso le altre. La sua ricerca artistica vuole analizzare e infine scardinare certe etichette attraverso le figure femminili, tramite il loro corpo che si relaziona con il mondo.

Ed è così che lo stereotipo della donna brasiliana circondata dai colori e da un ambiente allegro se ripetuto in tutte le sue varianti perde di significato e porta l’osservatore a guardare meglio e a cercare valore al di là di ciò che appare a prima vista.

La mostra, che per il suo valore culturale e sociale gode del patrocinio del Comune di Latina, sarà inaugurata venerdì 18 giugno e sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 fino al 12 luglio.

In contemporanea la galleria Monti 8 inaugurerà la gestione in via Papiniano del VISTA project space il 26 giugno con la mostra Chameleon della giovane artista californiana Lanise Howard, anche questa con il patrocinio del Comune di Latina.

Cenni biografici:Marcela Florido (1988, Rio de Janeiro, Brasile) è un’artista visiva brasiliana, che vive e lavora a Brooklyn, NY. Dopo i suoi studi presso la Foundation in Art and Design (Londra), consegue la laurea nel 2013 presso la Slade School of Art (Londra), e completa la sua formazione accademica nel 2015, conseguendo il Master nel dipartimento di pittura della Yale School of Art (New Heaven). Florido è attualmente rappresentata in collezioni pubbliche quali la Sharjah Art Foundation e IBEU.

